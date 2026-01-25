Bitcoin unter Druck – keine Safe-Haven-Qualitäten, Markt bleibt im Trading-Modus

Der Bitcoin-Future zeigte in der vergangenen Handelswoche eine klare Schwächephase. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt 6,53 % und schloss bei 89.043 US-Dollar. Nachdem Bitcoin am Freitag der Vorwoche noch oberhalb von 95.000 US-Dollar notiert hatte, setzte bereits zu Wochenbeginn ein kontinuierlicher Abverkauf ein. Bis Mittwoch konnte sich der Markt nicht stabilisieren, eine nachhaltige Erholung blieb aus. Zwar kam es am Freitag kurzfristig zu einem Anstieg über die Marke von 90.000 US-Dollar, der Wochenschluss erfolgte jedoch erneut darunter – ein klares Zeichen fehlender Kaufüberzeugung.



Hinzu kommt ein zunehmend wichtiger struktureller Aspekt: Bitcoin erfüllt derzeit nicht die Rolle eines Safe-Haven-Assets. Während Gold und Silber in den vergangenen Wochen klar von Unsicherheit und geopolitischen Risiken profitiert haben, bleibt Bitcoin deutlich zurück. Seit dem Allzeithoch im Oktober bei über 126.000 US-Dollar konnte der Markt keine nachhaltige Outperformance mehr entwickeln. In Stressphasen fließt Kapital aktuell sichtbar in klassische Absicherungsinstrumente – nicht in Kryptowährungen.



Diese Entwicklung unterstreicht, dass Bitcoin vom Markt derzeit primär als Trading-Asset wahrgenommen wird, nicht als Wertaufbewahrungs- oder Schutzinstrument. Kurzfristige Bewegungen werden gehandelt, strukturelle Kapitalzuflüsse bleiben jedoch aus. Das erklärt sowohl die geringe Positionierung als auch die hohe Volatilität bei vergleichsweise kleinen Impulsen.



Fazit:



Der Bitcoin-Future bleibt technisch und strukturell angeschlagen. Das Scheitern unterhalb von 90.000 US-Dollar, die fehlende Safe-Haven-Eigenschaft im aktuellen Umfeld und die defensive Haltung des Managed Money sprechen klar gegen vorschnelle Long-Engagements. Bitcoin wird derzeit gehandelt, nicht gehalten. Erst eine Rückeroberung zentraler Preiszonen und eine veränderte Marktrolle würden das Gesamtbild nachhaltig verbessern.

