Carsten Stork
Bitcoin unter Druck – keine Safe-Haven-Qualitäten, Markt bleibt im Trading-Modus
Der Bitcoin-Future zeigte in der vergangenen Handelswoche eine klare Schwächephase. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt 6,53 % und schloss bei 89.043 US-Dollar. Nachdem Bitcoin am Freitag der Vorwoche noch oberhalb von 95.000 US-Dollar notiert …
Hinzu kommt ein zunehmend wichtiger struktureller Aspekt: Bitcoin erfüllt derzeit nicht die Rolle eines Safe-Haven-Assets. Während Gold und Silber in den vergangenen Wochen klar von Unsicherheit
und geopolitischen Risiken profitiert haben, bleibt Bitcoin deutlich zurück. Seit dem Allzeithoch im Oktober bei über 126.000 US-Dollar konnte der Markt keine nachhaltige Outperformance mehr
entwickeln. In Stressphasen fließt Kapital aktuell sichtbar in klassische Absicherungsinstrumente – nicht in Kryptowährungen.
Diese Entwicklung unterstreicht, dass Bitcoin vom Markt derzeit primär als Trading-Asset wahrgenommen wird, nicht als Wertaufbewahrungs- oder Schutzinstrument. Kurzfristige Bewegungen werden
gehandelt, strukturelle Kapitalzuflüsse bleiben jedoch aus. Das erklärt sowohl die geringe Positionierung als auch die hohe Volatilität bei vergleichsweise kleinen Impulsen.
Fazit:
Der Bitcoin-Future bleibt technisch und strukturell angeschlagen. Das Scheitern unterhalb von 90.000 US-Dollar, die fehlende Safe-Haven-Eigenschaft im aktuellen Umfeld und die defensive Haltung des
Managed Money sprechen klar gegen vorschnelle Long-Engagements. Bitcoin wird derzeit gehandelt, nicht gehalten. Erst eine Rückeroberung zentraler Preiszonen und eine veränderte Marktrolle würden
das Gesamtbild nachhaltig verbessern.