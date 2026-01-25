    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin unter Druck – keine Safe-Haven-Qualitäten, Markt bleibt im Trading-Modus

    Der Bitcoin-Future zeigte in der vergangenen Handelswoche eine klare Schwächephase. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt 6,53 % und schloss bei 89.043 US-Dollar. Nachdem Bitcoin am Freitag der Vorwoche noch oberhalb von 95.000 US-Dollar notiert …

    Carsten Stork - Bitcoin unter Druck – keine Safe-Haven-Qualitäten, Markt bleibt im Trading-Modus
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Bitcoin-Future zeigte in der vergangenen Handelswoche eine klare Schwächephase. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt 6,53 % und schloss bei 89.043 US-Dollar. Nachdem Bitcoin am Freitag der Vorwoche noch oberhalb von 95.000 US-Dollar notiert hatte, setzte bereits zu Wochenbeginn ein kontinuierlicher Abverkauf ein. Bis Mittwoch konnte sich der Markt nicht stabilisieren, eine nachhaltige Erholung blieb aus. Zwar kam es am Freitag kurzfristig zu einem Anstieg über die Marke von 90.000 US-Dollar, der Wochenschluss erfolgte jedoch erneut darunter – ein klares Zeichen fehlender Kaufüberzeugung.

    Hinzu kommt ein zunehmend wichtiger struktureller Aspekt: Bitcoin erfüllt derzeit nicht die Rolle eines Safe-Haven-Assets. Während Gold und Silber in den vergangenen Wochen klar von Unsicherheit und geopolitischen Risiken profitiert haben, bleibt Bitcoin deutlich zurück. Seit dem Allzeithoch im Oktober bei über 126.000 US-Dollar konnte der Markt keine nachhaltige Outperformance mehr entwickeln. In Stressphasen fließt Kapital aktuell sichtbar in klassische Absicherungsinstrumente – nicht in Kryptowährungen.

    Diese Entwicklung unterstreicht, dass Bitcoin vom Markt derzeit primär als Trading-Asset wahrgenommen wird, nicht als Wertaufbewahrungs- oder Schutzinstrument. Kurzfristige Bewegungen werden gehandelt, strukturelle Kapitalzuflüsse bleiben jedoch aus. Das erklärt sowohl die geringe Positionierung als auch die hohe Volatilität bei vergleichsweise kleinen Impulsen.

    Fazit:

    Der Bitcoin-Future bleibt technisch und strukturell angeschlagen. Das Scheitern unterhalb von 90.000 US-Dollar, die fehlende Safe-Haven-Eigenschaft im aktuellen Umfeld und die defensive Haltung des Managed Money sprechen klar gegen vorschnelle Long-Engagements. Bitcoin wird derzeit gehandelt, nicht gehalten. Erst eine Rückeroberung zentraler Preiszonen und eine veränderte Marktrolle würden das Gesamtbild nachhaltig verbessern.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Bitcoin unter Druck – keine Safe-Haven-Qualitäten, Markt bleibt im Trading-Modus Der Bitcoin-Future zeigte in der vergangenen Handelswoche eine klare Schwächephase. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt 6,53 % und schloss bei 89.043 US-Dollar. Nachdem Bitcoin am Freitag der Vorwoche noch oberhalb von 95.000 US-Dollar notiert …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     