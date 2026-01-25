CO₂-Zertifikate konsolidieren nach starkem Lauf – Trend bleibt intakt

Die CO₂-Zertifikate standen in der vergangenen Woche unter spürbarem Druck und gaben auf Wochensicht um 4,11 % nach. Nach dem Anstieg bis in den Bereich von rund 92 Euro in der Vorwoche war eine Verschnaufpause überfällig. Der Markt nutzte die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen, ohne dabei den übergeordneten Trend infrage zu stellen.



Im Wochenverlauf kam es zunächst zu deutlichen Abgaben, die den Preis zeitweise bis in den Bereich von rund 84 Euro führten. Dieses Niveau wurde jedoch rasch von Marktteilnehmern gekauft. Ab Dienstag setzte eine kontinuierliche Erholung ein, die die CO₂-Zertifikate zeitweise wieder nahe an die 90-Euro-Marke führte. Zum Wochenschluss pendelte sich der Preis bei 88,28 Euro ein, nach einem Wochentief deutlich über den Tiefstständen.



Einordnungstechnisch ist diese Bewegung als gesunde Konsolidierung zu werten. Seit dem 2. April 2025 befinden sich die CO₂-Zertifikate in einem klaren und dynamischen Aufwärtstrend. Rücksetzer wurden in diesem Zeitraum regelmäßig gekauft. Auch der jüngste Rückgang fügt sich nahtlos in dieses Muster ein. Der langfristige Trend bleibt eindeutig aufwärtsgerichtet.



Fazit:



Der Rückgang der vergangenen Woche ist kein Trendbruch, sondern eine normale Konsolidierung innerhalb eines starken Aufwärtstrends. Das schnelle Kaufinteresse im Bereich um 84 Euro unterstreicht die strukturelle Stärke des Marktes. Solange höhere Tiefs verteidigt werden, bleibt der übergeordnete Trend bei den CO₂-Zertifikaten klar positiv.

