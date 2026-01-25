    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Weizen unter Wettereinfluss – Rallye gegen Positionierung und Saisonalität

    Der Weizen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche um +2,36 % zulegen und schloss bei 530,25 US-Cent. Der Anstieg setzte ab Donnerstag dynamisch ein, nachdem der Markt am Mittwoch noch ein Wochentief bei rund 507 US-Cent markiert hatte. …

    Carsten Stork - Weizen unter Wettereinfluss – Rallye gegen Positionierung und Saisonalität
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Weizen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche um +2,36 % zulegen und schloss bei 530,25 US-Cent. Der Anstieg setzte ab Donnerstag dynamisch ein, nachdem der Markt am Mittwoch noch ein Wochentief bei rund 507 US-Cent markiert hatte. Auslöser der Bewegung waren vor allem zunehmende Wetterrisiken: Extreme Kälte in den USA sowie in Russland hat Sorgen über mögliche Frostschäden in Regionen ohne schützende Schneedecke ausgelöst. Zusätzlich sorgte die breite Stärke im Rohstoffkomplex sowie der feste Energiemarkt für Rückenwind.

    Fundamental bleibt das Umfeld jedoch ambivalent. Trotz der kurzfristigen Wetterprämie ist das globale Angebot weiterhin ausreichend, was den Spielraum nach oben begrenzt. Besonders kritisch ist der Blick auf die Positionierung: Das Managed Money hat seine Short-Positionen weiter ausgebaut und hält aktuell 83.730 Kontrakte short. Damit läuft die jüngste Preisstärke klar gegen die spekulative Positionierung, was den Charakter der Bewegung eher als technische Gegenbewegung denn als nachhaltige Trendwende erscheinen lässt.

    Auch aus saisonaler Sicht spricht wenig für eine anhaltende Erholung. Historisch tendiert der Weizen-Future in dieser Phase eher schwächer, was den jüngsten Anstieg zusätzlich relativiert. Ohne eine deutliche Eskalation der Wetterproblematik dürfte es schwer werden, die Gewinne zu verteidigen oder weiter auszubauen.

    Fazit:

    Der Preisanstieg im Weizen wurde primär durch Wetterängste getrieben. Gegenwind kommt jedoch von einer stark ausgebauten Short-Positionierung des Managed Money und einer saisonal ungünstigen Phase. Solange sich die Fundamentaldaten nicht klar verschärfen, bleibt die Bewegung anfällig und eher korrektiver Natur.


