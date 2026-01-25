Zucker bleibt unter Druck – 15-Cent-Marke weiter unüberwindbar

Der Zuckerfuture an der New York ICE hat in der vergangenen Woche um −1,54 % nachgegeben und bei 14,73 US-Cent geschlossen. Auffällig bleibt die klare Schwäche oberhalb der 15-Cent-Marke: Jeder Versuch, dieses Niveau nachhaltig zu überwinden, scheitert bislang. Das Marktumfeld bleibt geprägt von einem deutlichen Überangebot, insbesondere durch hohe Produktionszahlen aus Brasilien und Indien sowie steigende Exporterwartungen.



Auch die Positionierung spricht derzeit nicht für eine schnelle Erholung. Das Managed Money hält weiterhin eine sehr hohe Netto-Short-Position von −178.348 Kontrakten. Diese massive Short-Last wirkt belastend und zeigt, dass spekulative Marktteilnehmer aktuell kaum Vertrauen in eine nachhaltige Trendwende haben. Fundamentale Argumente wie steigende globale Lagerbestände und wachsende Produktionsüberschüsse dominieren klar das Bild.



Saisonal betrachtet gäbe es zwar grundsätzlich Rückenwind. Historisch tendiert Zucker bis Ende Januar zu einer leichten Erholung, mit einem weiteren möglichen saisonalen Schub bis Mitte Februar. In der aktuellen Marktphase gelingt es dem Zuckerfuture jedoch nicht, dieser Saisonalität zu folgen, was die strukturelle Schwäche zusätzlich unterstreicht.



Fazit:



Der Zuckerfuture bleibt klar angeschlagen. Hohe globale Produktionsmengen, ein ausgeprägter Angebotsüberhang und eine massive Short-Positionierung beim Managed Money verhindern bislang jede nachhaltige Erholung. Obwohl die Saisonalität kurzfristig Unterstützung liefern könnte, bleibt das Marktverhalten träge und anfällig. Solange die 15-Cent-Marke nicht überzeugend zurückerobert wird, bleibt Zucker ein schwieriger Markt.

