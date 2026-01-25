    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsZucker RohstoffvorwärtsNachrichten zu Zucker

    Carsten Stork

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zucker bleibt unter Druck – 15-Cent-Marke weiter unüberwindbar

    Der Zuckerfuture an der New York ICE hat in der vergangenen Woche um −1,54 % nachgegeben und bei 14,73 US-Cent geschlossen. Auffällig bleibt die klare Schwäche oberhalb der 15-Cent-Marke: Jeder Versuch, dieses Niveau nachhaltig zu überwinden, …

    Carsten Stork - Zucker bleibt unter Druck – 15-Cent-Marke weiter unüberwindbar
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Zuckerfuture an der New York ICE hat in der vergangenen Woche um −1,54 % nachgegeben und bei 14,73 US-Cent geschlossen. Auffällig bleibt die klare Schwäche oberhalb der 15-Cent-Marke: Jeder Versuch, dieses Niveau nachhaltig zu überwinden, scheitert bislang. Das Marktumfeld bleibt geprägt von einem deutlichen Überangebot, insbesondere durch hohe Produktionszahlen aus Brasilien und Indien sowie steigende Exporterwartungen.

    Auch die Positionierung spricht derzeit nicht für eine schnelle Erholung. Das Managed Money hält weiterhin eine sehr hohe Netto-Short-Position von −178.348 Kontrakten. Diese massive Short-Last wirkt belastend und zeigt, dass spekulative Marktteilnehmer aktuell kaum Vertrauen in eine nachhaltige Trendwende haben. Fundamentale Argumente wie steigende globale Lagerbestände und wachsende Produktionsüberschüsse dominieren klar das Bild.

    Saisonal betrachtet gäbe es zwar grundsätzlich Rückenwind. Historisch tendiert Zucker bis Ende Januar zu einer leichten Erholung, mit einem weiteren möglichen saisonalen Schub bis Mitte Februar. In der aktuellen Marktphase gelingt es dem Zuckerfuture jedoch nicht, dieser Saisonalität zu folgen, was die strukturelle Schwäche zusätzlich unterstreicht.

    Fazit:

    Der Zuckerfuture bleibt klar angeschlagen. Hohe globale Produktionsmengen, ein ausgeprägter Angebotsüberhang und eine massive Short-Positionierung beim Managed Money verhindern bislang jede nachhaltige Erholung. Obwohl die Saisonalität kurzfristig Unterstützung liefern könnte, bleibt das Marktverhalten träge und anfällig. Solange die 15-Cent-Marke nicht überzeugend zurückerobert wird, bleibt Zucker ein schwieriger Markt.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Zucker bleibt unter Druck – 15-Cent-Marke weiter unüberwindbar Der Zuckerfuture an der New York ICE hat in der vergangenen Woche um −1,54 % nachgegeben und bei 14,73 US-Cent geschlossen. Auffällig bleibt die klare Schwäche oberhalb der 15-Cent-Marke: Jeder Versuch, dieses Niveau nachhaltig zu überwinden, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     