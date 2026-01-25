    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Albemarle Corporation zieht weiter durch – Lithium-Momentum beschleunigt sich

    Foto: renditemanufaktur.de

    Albemarle setzte in der vergangenen Woche seine dynamische Aufwärtsbewegung konsequent fort. Die Aktie legte +16,37 % zu und schloss am Freitag bei 189,51 AUD. Auffällig: Es gab keinen einzigen schwachen Handelstag – der Kursverlauf war über die gesamte Woche hinweg klar nach oben gerichtet.

    Der Treiber bleibt eindeutig der Lithium-Markt. Steigende Lithiumpreise und eine spürbare Neubewertung des Sektors sorgen für anhaltenden Rückenwind. Gleichzeitig verdichten sich die positiven Analysten-Signale: In den vergangenen Wochen kam es zu einer Serie von Hochstufungen und deutlichen Anhebungen der Kursziele. Der Markt beginnt zunehmend, ein höheres, strukturell stabileres Lithium-Preisniveau einzupreisen.

    Bemerkenswert ist dabei weniger eine einzelne Analystenmeinung, sondern die Breite der Neubewertung. Die Zahl der Buy-Ratings ist deutlich gestiegen, und auch zuvor vorsichtige Häuser passen ihre Modelle schrittweise an. Die Kursentwicklung der Aktie bestätigt diese Verschiebung im Narrativ: Rücksetzer werden gekauft, Momentum bleibt intakt.

    Fazit:

    Albemarle bestätigt eindrucksvoll die These eines wieder erstarkenden Lithium-Zyklus. Die Aktie zeigt starkes relatives Momentum, getragen von steigenden Rohstoffpreisen und einer klaren Stimmungswende auf Analystenseite. Solange sich dieses Umfeld nicht ändert, bleibt der Trend klar aufwärtsgerichtet.

