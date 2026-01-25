    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Henry Hub Natural Gas: Historische Rally durch Arctic Blast und Short-Covering

    Carsten Stork - Henry Hub Natural Gas: Historische Rally durch Arctic Blast und Short-Covering
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Henry-Hub-Natural-Gas-Future (Februar) verzeichnete in der vergangenen Woche einen außergewöhnlichen Anstieg von 72,45 % und schloss bei 5,353 USD/mmBtu. Damit handelt es sich sehr wahrscheinlich um den größten Wochenanstieg in der Geschichte des US-Natural-Gas-Futures. Die Bewegung setzte dynamisch ein und beschleunigte sich im Wochenverlauf deutlich.

    Auslöser dieser Rally war der erwartete Arctic Blast, der am Wochenende weite Teile der USA erfasst und die Heiznachfrage massiv steigen lässt. Besonders kritisch ist die Kälte in Texas, wo ein Großteil der US-Gasproduktion angesiedelt ist und die Infrastruktur weniger winterfest ist. Erste Freeze-offs wurden bereits gemeldet, was kurzfristig die Angebotsseite zusätzlich belastet hat.

    Ein zentraler Treiber der extremen Dynamik war jedoch die Positionierung. Das Managed Money war vor der Bewegung historisch stark short positioniert, zuletzt mit rund 193.490 Kontrakten. Der plötzliche Wetterumschwung zwang viele Marktteilnehmer zur Eindeckung dieser Shorts, was die Rally zusätzlich verstärkt und beschleunigt hat. Der Anstieg ist damit weniger Ausdruck einer strukturellen Angebotsknappheit, sondern in hohem Maße ein positionsgetriebener Short-Squeeze.

    Fundamental bleibt die Lage trotz der Rally differenziert. Die US-Speicherbestände liegen aktuell rund 6 % über dem Fünfjahresdurchschnitt und ebenfalls etwa 6 % über dem Vorjahresniveau. Wichtig ist jedoch: Diese Daten erfassen die Entnahmen nur bis zum 16. Januar und bilden die Auswirkungen des aktuellen Arctic Blast noch nicht ab. Die nächsten EIA-Berichte werden hier entscheidend sein.

    Saisonal betrachtet ist Vorsicht angebracht. Historisch neigt der Henry-Hub-Future dazu, nach starken winterlichen Preisschüben bis Mitte oder Ende Februar wieder unter Druck zu geraten, sobald Wetterrisiken abnehmen und die Angebotsseite reagiert. Entsprechend ist ein Großteil der aktuellen Bewegung als außergewöhnlich, aber nicht zwingend nachhaltig einzuordnen.

    Fazit:

    Der Anstieg im Henry Hub war historisch und in seiner Geschwindigkeit außergewöhnlich, primär getrieben durch Wetterextreme und massives Short-Covering. Kurzfristig bleibt der Markt extrem volatil. Mittel- bis saisonal betrachtet ist Vorsicht geboten, da die strukturellen Lagerdaten bislang keine nachhaltige Angebotsknappheit signalisieren und Natural Gas traditionell zu scharfen Gegenbewegungen neigt.

