Palladium zündet – Long-Wende des Managed Money bestätigt den Move

Der Palladium-Future an der CME legte in der vergangenen Woche kräftig um 10,89 % zu und schloss bei 2.047 US-Dollar je Unze. Nach einer eher seitwärts verlaufenden Phase zu Wochenbeginn (Montag bis Mittwoch) setzte ab Donnerstag eine dynamische Aufwärtsbewegung ein. Das Wochentief wurde am Donnerstag bei 1.855 US-Dollar markiert, von wo aus der Markt nahezu ohne größere Rücksetzer nach oben durchzog. Der Charakter der Bewegung spricht klar für neu einsetzende Nachfrage und nicht nur für einen kurzfristigen Short-Squeeze.



Besonders wichtig ist die Entwicklung auf der Positionierungsseite. Das Managed Money hat inzwischen auf die Long-Seite gedreht und hält aktuell 888 Kontrakte netto long. Damit tritt genau das ein, was wir seit Wochen und Monaten thematisieren: Palladium verlässt die Phase struktureller Skepsis und beginnt, wieder Kapital anzuziehen. Diese Long-Wende ist ein klares Stimmungs- und Trendargument.



Auch das übergeordnete Umfeld bleibt unterstützend. Palladium erfüllt eine Doppelfunktion als Edel- und Industriemetall, insbesondere im Bereich der Abgaskatalysatoren. Die Abschwächung des Verbrenner-Aus-Narrativs und die zunehmende Neubewertung klassischer Antriebstechnologien wirken hier klar unterstützend. Angebotsseitig bleibt der Markt strukturell anfällig: Rund 80 % der globalen Produktion stammen aus Südafrika und Russland. Palladium gilt zudem als strategisch kritisches Metall, was das Risiko eines strukturellen Angebotsengpasses erhöht.



Saisonalität ist ein weiterer klarer Pluspunkt. Historisch zeigt der Palladium-Future eine ausgeprägte Stärkephase bis Mitte beziehungsweise Ende April – ein Muster, das aktuell perfekt mit der technischen und positionellen Lage zusammenfällt.



Fazit:



Der Palladium-Future sendet ein starkes Signal. Die Long-Wende des Managed Money, die dynamische Preisreaktion nach der Seitwärtsphase und die sehr günstige Saisonalität sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial. In Kombination mit strukturellen Angebotsrisiken und der strategischen Bedeutung des Metalls bleibt das Setup klar konstruktiv.

