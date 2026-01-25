    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSojabohnen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Sojabohnen

    Sojabohnen zeigen relative Stärke trotz globaler Angebotslage

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Sojabohnen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche um +1,09 % zulegen und schloss bei 1.076,5 US-Cent. Die Bewegung verlief insgesamt ruhig und konstruktiv, mit einem stetigen Anstieg über die Woche hinweg. Unterstützung kam zuletzt von wetterbedingten Unsicherheiten in den USA und Südamerika sowie von einer verbesserten Wettbewerbsposition der US-Exporte, nachdem der brasilianische Real gegenüber dem US-Dollar spürbar aufgewertet hat. Dadurch werden brasilianische Sojabohnen für internationale Käufer teurer, was die Nachfrage nach US-Ware stützt.

    Fundamental bleibt das Umfeld allerdings gemischt. Zwar sorgen Kälteperioden in den USA und verzögerte Ernten in Teilen Argentiniens für kurzfristige Unsicherheit, gleichzeitig steht Brasilien vor einer sehr großen Ernte, die das globale Angebot in den kommenden Monaten erhöhen dürfte. Die jüngsten USDA-Exportdaten zeigen solide, aber nicht außergewöhnliche Buchungen, was gut zur aktuell eher stabilen als dynamischen Preisentwicklung passt.

    Ein Blick auf die COT-Daten zeigt, dass das Managed Money seine Long-Positionen zuletzt weiter leicht reduziert hat. Aktuell hält es noch 58.129 Kontrakte netto long. Das wirkt weniger wie aktiver Verkaufsdruck, sondern eher wie eine Phase der Konsolidierung nach den vorangegangenen Abgaben. Positionierungsseitig scheint sich damit ein Boden zu bilden, ohne dass bereits neue aggressive Long-Engagements aufgebaut werden.

    Saisonal ist das Bild klar unterstützend. Historisch haben Sojabohnen ab dem Winter gute Chancen auf steigende Preise, mit einem positiven saisonalen Fenster, das sich häufig bis in den späten Frühling und in den Juni hinein erstreckt. Dieses Muster spricht dafür, dass Rücksetzer weiterhin gekauft werden könnten, solange keine massiven Angebotsüberraschungen auftreten.

    Fazit:

    Der Sojabohnen-Future präsentiert sich stabil und konstruktiv. Trotz hoher globaler Produktion bleibt das Marktumfeld unterstützend, insbesondere durch Saisonalität und die verbesserte Wettbewerbsposition der US-Exporte. Die nachlassende, aber weiterhin positive Managed-Money-Positionierung deutet eher auf Konsolidierung als auf Schwäche hin. Insgesamt bleibt der übergeordnete Ausblick moderat positiv mit Chancen auf weiter steigende Kurse bis in das Frühjahr hinein.


