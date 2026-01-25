    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Carsten Stork

    Kupfer bleibt zurück – aber genau das macht das Setup interessant

    Der Kupfer-Future an der CME konnte in der vergangenen Woche um 1,52 % zulegen und schloss bei 593,70 US-Cent. Damit blieb Kupfer klar hinter der Performance anderer Metalle wie Gold, Silber oder Platin zurück und zeigt aktuell die schwächste …

    Der Kupfer-Future an der CME konnte in der vergangenen Woche um 1,52 % zulegen und schloss bei 593,70 US-Cent. Damit blieb Kupfer klar hinter der Performance anderer Metalle wie Gold, Silber oder Platin zurück und zeigt aktuell die schwächste Entwicklung innerhalb des Metallkomplexes. Auffällig ist dabei, dass diese Underperformance trotz grundsätzlich unterstützender Makrofaktoren auftritt.

    Bereits zu Wochenbeginn wurden in China die BIP-Daten veröffentlicht. Die chinesische Wirtschaft wuchs 2025 auf Jahresbasis um 5 % und lag damit leicht über den Markterwartungen. Auch Industrieproduktion und weitere Aktivitätsindikatoren fielen stabil bis positiv aus. Von der Nachfrageseite geht derzeit also keine erkennbare Belastung für Kupfer aus. Entsprechend ist das Zurückbleiben des Preises weniger fundamental begründet, sondern vielmehr relativ zu anderen Metallen zu sehen.

    Ein Blick auf die Positionierung bestätigt dieses Bild. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zuletzt leicht reduziert, hält aber weiterhin 52.575 Kontrakte auf der Long-Seite. Angesichts der Tatsache, dass sich der Kupferpreis nicht weit unter seinem Allzeithoch bewegt, ist diese Positionierung als konstruktiv zu werten. Von einer überdehnten Long-Situation kann keine Rede sein.

    Zusätzlich spricht die Saisonalität klar für Kupfer. Historisch betrachtet besteht bis Mitte beziehungsweise Ende April eine ausgeprägte Aufwärtsneigung. In Kombination mit der relativen Underperformance gegenüber dem restlichen Metallsektor ergibt sich damit ein interessantes Aufholpotenzial.

    Fazit:

    Kupfer hinkt aktuell hinterher, obwohl das fundamentale Umfeld stabil ist, die Positionierung weiterhin konstruktiv bleibt und die Saisonalität klar nach oben zeigt. Gerade diese relative Schwäche macht den Markt spannend – die Voraussetzungen für eine Aufholbewegung in den kommenden Wochen sind gegeben.


