    Carsten Stork

    Dollar Index unter Druck – Safe-Haven-Status weiter in Frage gestellt

    Der Dollar Index Future stand in der vergangenen Woche deutlich unter Verkaufsdruck und verlor auf Wochensicht 1,94 %. Der Index schloss bei 97,255 Punkten. Der Abwärtstrend setzte dabei nicht erst zur Wochenmitte ein, sondern begann bereits am …

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Dollar Index Future stand in der vergangenen Woche deutlich unter Verkaufsdruck und verlor auf Wochensicht 1,94 %. Der Index schloss bei 97,255 Punkten. Der Abwärtstrend setzte dabei nicht erst zur Wochenmitte ein, sondern begann bereits am Montag und zog sich nahezu kontinuierlich durch die gesamte Handelswoche.

    Auffällig ist, dass der Dollar selbst in einem geopolitisch angespannten Umfeld nicht von klassischen Safe-Haven-Strömen profitieren konnte. Im Gegenteil: Politische Unsicherheiten, wechselnde Narrative und die zunehmende Skepsis gegenüber der Rolle des US-Dollars als stabiler Anker wirkten zuletzt klar belastend. Die jüngsten Entwicklungen rund um Yen-Interventionsspekulationen sowie die zunehmende Nervosität an den Devisenmärkten unterstreichen dieses Bild.

    Ein Blick auf die Positionierung bestätigt den Trend. In den aktuellen COT-Daten hat das Managed Money seine Short-Positionen im Dollar Index weiter ausgebaut und hält inzwischen netto 6.418 Kontrakte short. Das signalisiert, dass spekulative Marktteilnehmer weiter auf einen schwächeren Dollar setzen und bislang keinen Bodenbildungsprozess erkennen.

    Strukturell bleibt der Dollar damit anfällig. Die Kombination aus nachlassender Safe-Haven-Funktion, zunehmendem politischen Risiko und einer fortschreitenden Umschichtung in alternative Währungen spricht gegen eine schnelle Stabilisierung. Besonders gegenüber Rohstoffwährungen zeigt sich diese Schwäche deutlich.

    Fazit:

    Der Dollar Index bleibt klar unter Druck. Die Abwärtsbewegung seit Wochenbeginn, die weiter steigenden Short-Positionen des Managed Money und die fehlende Safe-Haven-Nachfrage sprechen dafür, dass der Dollar auch in den kommenden Monaten verwundbar bleibt. Vor allem gegenüber rohstoffnahen Währungen wie dem Austral-Dollar dürfte sich dieser strukturelle Gegenwind weiter bemerkbar machen.


    
