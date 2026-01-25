    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Orangensaft stabilisiert sich nach kräftiger Erholung

    Der Orangensaft-Future an der ICE konnte in der vergangenen Woche um 4,44 % zulegen und schloss bei 217,55 US-Cent. Damit setzt sich die Erholung der vergangenen Wochen fort. Seit dem Tiefpunkt im November hat der Kontrakt inzwischen über 65 % …

    Carsten Stork - Orangensaft stabilisiert sich nach kräftiger Erholung
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Orangensaft-Future an der ICE konnte in der vergangenen Woche um 4,44 % zulegen und schloss bei 217,55 US-Cent. Damit setzt sich die Erholung der vergangenen Wochen fort. Seit dem Tiefpunkt im November hat der Kontrakt inzwischen über 65 % zugelegt – ein beachtlicher Rebound, nachdem der Markt zuvor massiv unter Druck gestanden hatte.

    Trotz dieser starken Gegenbewegung ist die übergeordnete Einordnung wichtig: Vom Allzeithoch im Dezember 2024 aus betrachtet liegt der Orangensaft-Future weiterhin mehr als 60 % im Minus. Die jüngste Entwicklung ist daher weniger als neuer Bullenmarkt zu verstehen, sondern vielmehr als Stabilisierung nach einer extremen Abwärtsphase. Positiv ist jedoch, dass sich der Markt zuletzt klar oberhalb der 200-US-Cent-Marke festgesetzt hat. Das Tief bei rund 150 US-Cent scheint vorerst verarbeitet, aktuell bewegt sich der Markt in einer Konsolidierungsphase mit leicht konstruktivem Charakter.

    Auch die Positionierung liefert ein interessantes Signal. Das Managed Money hat seine zuvor ausgeprägten Short-Positionen vollständig abgebaut und ist inzwischen leicht auf der Long-Seite positioniert, mit aktuell 472 Kontrakten netto long. In einem traditionell sehr engen Markt wie Orangensaft ist selbst diese kleine Verschiebung in der Positionierung nicht zu unterschätzen und spricht für eine veränderte Wahrnehmung auf der Short-Seite.

    Unterstützend wirkt zudem die Saisonalität. Historisch betrachtet zeigt der Orangensaft-Future bis Ende Januar beziehungsweise Anfang Februar eine tendenziell positive Phase. Erst danach nimmt der saisonale Gegenwind wieder zu, was für den weiteren Verlauf berücksichtigt werden sollte.

    Fazit:

    Der Orangensaft-Future hat nach dem massiven Einbruch im Herbst eine stabile Basis gefunden und zeigt seit Wochen eine konstruktive Erholung. Die Bodenbildung oberhalb von 200 US-Cent, die leichte Long-Positionierung des Managed Money und die noch unterstützende Saisonalität sprechen kurzfristig für Stabilität. Mittel- bis langfristig bleibt der Markt jedoch klar im Erholungsmodus nach einem übergeordneten Abwärtstrend.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Orangensaft stabilisiert sich nach kräftiger Erholung Der Orangensaft-Future an der ICE konnte in der vergangenen Woche um 4,44 % zulegen und schloss bei 217,55 US-Cent. Damit setzt sich die Erholung der vergangenen Wochen fort. Seit dem Tiefpunkt im November hat der Kontrakt inzwischen über 65 % …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     