Orangensaft stabilisiert sich nach kräftiger Erholung

Der Orangensaft-Future an der ICE konnte in der vergangenen Woche um 4,44 % zulegen und schloss bei 217,55 US-Cent. Damit setzt sich die Erholung der vergangenen Wochen fort. Seit dem Tiefpunkt im November hat der Kontrakt inzwischen über 65 % zugelegt – ein beachtlicher Rebound, nachdem der Markt zuvor massiv unter Druck gestanden hatte.



Trotz dieser starken Gegenbewegung ist die übergeordnete Einordnung wichtig: Vom Allzeithoch im Dezember 2024 aus betrachtet liegt der Orangensaft-Future weiterhin mehr als 60 % im Minus. Die jüngste Entwicklung ist daher weniger als neuer Bullenmarkt zu verstehen, sondern vielmehr als Stabilisierung nach einer extremen Abwärtsphase. Positiv ist jedoch, dass sich der Markt zuletzt klar oberhalb der 200-US-Cent-Marke festgesetzt hat. Das Tief bei rund 150 US-Cent scheint vorerst verarbeitet, aktuell bewegt sich der Markt in einer Konsolidierungsphase mit leicht konstruktivem Charakter.



Auch die Positionierung liefert ein interessantes Signal. Das Managed Money hat seine zuvor ausgeprägten Short-Positionen vollständig abgebaut und ist inzwischen leicht auf der Long-Seite positioniert, mit aktuell 472 Kontrakten netto long. In einem traditionell sehr engen Markt wie Orangensaft ist selbst diese kleine Verschiebung in der Positionierung nicht zu unterschätzen und spricht für eine veränderte Wahrnehmung auf der Short-Seite.



Unterstützend wirkt zudem die Saisonalität. Historisch betrachtet zeigt der Orangensaft-Future bis Ende Januar beziehungsweise Anfang Februar eine tendenziell positive Phase. Erst danach nimmt der saisonale Gegenwind wieder zu, was für den weiteren Verlauf berücksichtigt werden sollte.



Fazit:



Der Orangensaft-Future hat nach dem massiven Einbruch im Herbst eine stabile Basis gefunden und zeigt seit Wochen eine konstruktive Erholung. Die Bodenbildung oberhalb von 200 US-Cent, die leichte Long-Positionierung des Managed Money und die noch unterstützende Saisonalität sprechen kurzfristig für Stabilität. Mittel- bis langfristig bleibt der Markt jedoch klar im Erholungsmodus nach einem übergeordneten Abwärtstrend.

