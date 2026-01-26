    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Chip-Aktie im Rausch

    Konkurrenz für TSMC: Dieser Google-Deal zündet die nächste Chip-Rallye

    Ein Deal mit Google schiebt MediaTek auf Rekord. Anleger setzen auf KI-Chips, während Fonds nach Alternativen zu TSMC suchen.

    Für Sie zusammengefasst
    • MediaTek profitiert von Google-TPUs, Aktienrallye.
    • Fondsmanager suchen Alternativen zu TSMC, MediaTek.
    • Analysten sehen großes Potenzial bei KI-Chips.
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Die Aktie von MediaTek hat ihre beste Zwei-Tage-Rally aller Zeiten hingelegt. Investoren strömten in den taiwanischen Chipdesigner, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen an Googles Tensor Processing Units (TPUs) mitarbeitet. Ein Vorteil der TPUs liegt im Stromverbrauch. Die Chips sind auf bestimmte KI-Aufgaben zugeschnitten und arbeiten deutlich energieeffizienter als viele Grafikprozessoren von Nvidia.

    Die in Taipeh notierte Aktie stieg am Montag um 8,6 Prozent. Damit summierte sich das Plus binnen zwei Handelstagen auf 19 Prozent. Der Kurs schloss auf einem neuen Allzeithoch. Die Bewegung verlängerte eine Rallye, die bereits seit zwei Monaten anhält. Auslöser ist die wachsende Aufmerksamkeit für MediaTeks Rolle bei Googles KI-Chips.

    Fondsmanager suchen Alternativen zu TSMC

    Der Kursanstieg zeigt auch einen Strategiewechsel vieler Fondsmanager. Sie stoßen wegen Einzeltitelgrenzen bei Taiwan Semiconductor Manufacturing an Limits. Deshalb weichen sie auf andere KI-nahe Unternehmen aus. MediaTek profitiert davon besonders stark.

    Das Unternehmen verschiebt seinen Fokus vom klassischen Smartphone-Geschäft hin zu maßgeschneiderten KI-Chips mit hohen Margen. Diese Neuausrichtung macht MediaTek für Investoren zu einer der wichtigsten Alternativen im taiwanischen Halbleitersektor.

    Analysten sehen großes Potenzial bei KI-Chips

    Auch Analysten treiben die Fantasie. Morgan Stanley schrieb in einer Studie, man sehe "großes Potenzial" bei MediaTeks anwendungsspezifischen KI-Chips. Die Analysten um Charlie Chan betonten, dass Google zwar auch mit Broadcom an seinen TPUs arbeite. MediaTek könne aber stärker wachsen, wenn es mehr Ressourcen aus dem Smartphone-Bereich in KI-Projekte verlagere.

    Rückenwind für den Gesamtmarkt, Druck auf TSMC

    Der Kursanstieg von MediaTek half dem Leitindex Taiex, am Montag ein neues Rekordhoch zu erreichen. Auch andere große Technologiewerte legten zu, darunter Nanya Technology und United Microelectronics. Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing verlor dagegen über 9 Prozent am Freitag in Taipeh.

    Prognose wirkt vorsichtig, Markt hofft auf mehr

    Die jüngste Prognose von MediaTek gilt am Markt als zurückhaltend. Morningstar-Analyst Phelix Lee sagte, die Guidance berücksichtige nur den Ausblick bis Oktober und lediglich Bestellungen von Google. Der Markt hoffe darauf, dass das Unternehmen seine Ziele übertreffe. Genau diese Erwartung treibt die Aktie zusätzlich an.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
