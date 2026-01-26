    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Warnstreiks an allen bayerischen Unikliniken

    Für Sie zusammengefasst
    • Verdi startet dreitägige Warnstreiks in Bayern.
    • Notfallversorgung bleibt, planbare Eingriffe verschoben.
    • Forderung: 7% mehr Gehalt für 860.000 Beschäftigte.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat in der laufenden Tarifrunde der Länder eine dreitägige Warnstreikrunde an allen sechs bayerischen Universitätskliniken gestartet. Die Notfallversorgung soll jederzeit gewährleistet bleiben, doch wird es laut Verdi zu Verschiebungen planbarer Eingriffe und Termine kommen. Die Gewerkschaft will mit den bundesweiten Arbeitsniederlegungen im Gesundheitswesen ihre Tarifforderung von sieben Prozent beziehungsweise mindestens 300 Euro mehr Gehalt für die 860.000 Beschäftigten der Länder untermauern.

    Den Auftakt machte heute das Universitätsklinikum Erlangen, am Dienstag sollten weitergehende Arbeitsniederlegungen an den zwei Münchner Unikliniken sowie in Augsburg, Würzburg und Regensburg folgen. Enden sollen die Protestaktionen am Mittwoch. Verdi wirft den Ländern vor, die Beschäftigten der landeseigenen Krankenhäuser würden schlechter bezahlt als ihre Kolleginnen und Kollegen an kommunalen Krankenhäusern. "Ein sich verschärfender Personalmangel ist damit vorprogrammiert", sagte Robert Hinke, Fachbereichsleiter für das Gesundheitswesen bei Verdi Bayern.

    Länder fürchten Mehrkosten von über zwölf Milliarden Euro

    Die Verhandlungen zwischen der Tarifgemeinschaft der Länder und Verdi hatten im Dezember begonnen und sind bislang ergebnislos verlaufen. Die Länder argumentieren, dass die Erfüllung der Gewerkschaftsforderungen bundesweit direkte Mehrkosten von vier Milliarden Euro verursachen würde. Da die Tarifabschlüsse üblicherweise im Anschluss auch weitgehend auf gut 2,5 Millionen Beamte in Ländern und Kommunen übertragen werden, würden sich die Gesamtkosten laut Tarifgemeinschaft der Länder auf über zwölf Milliarden Euro belaufen./cho/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
