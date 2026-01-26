    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    4945 Aufrufe 4945 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber: Weg frei für 200 US-Dollar noch in diesem Jahr?

    Silber ist Gold im vergangenen Monat regelrecht davongelaufen. Während Gold um rund 18 Prozent zulegen konnte, schoss Silber um 30 bis 40 Prozent nach oben. Wie weit kann es jetzt noch gehen?

    Für Sie zusammengefasst
    • Silberpreis steigt stark, Gold als Rückhalt wichtig.
    • Widerstandszone 109,50-110,00 US-Dollar entscheidend.
    • Langfristig bis 200 US-Dollar möglich, Analysten optimistisch.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Silberpreis - Silber: Weg frei für 200 US-Dollar noch in diesem Jahr?
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Entscheidend für die Silber-Rallye ist auch der Goldpreis. Solange Gold stabil bleibt, hat Silber Rückenwind. Beginnt Gold jedoch zu schwächeln, dürfte Silber diese Bewegung verstärken; diesmal dann nach unten.

    Analysten gehen davon aus, dass der Goldpreis in diesem Jahr noch weiteres Aufwärtspotenzial hat und möglicherweise bis auf 6.000 US-Dollar steigen könnte, angesichts zunehmender globaler Spannungen und einer starken Nachfrage von Zentralbanken und Verbrauchern.

    Der Aufwärtstrend wird durch einen schwächeren US-Dollar, sinkende Realrenditen und anhaltende geopolitische Unsicherheit angetrieben.

    Der jüngste Kursanstieg bei Silber spiegelt zugleich also eine Kombination aus makroökonomischer Unterstützung und auch technischer Stärke wider. Kursrückgänge locken derzeit eher Käufer an, als das sie Liquidationen auslösen. 

    Kurzfristig hängt die weitere Entwicklung des Silberpreises laut Experten stark davon ab, wie er sich im Bereich der Widerstandszone zwischen 109,50 und 110,00 US-Dollar verhält. Diese Zone wurde am Montag im frühen Handel getestet. Ein klarer Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend fortsetzen und den Weg Richtung 113,50 US-Dollar ebnen, mit möglicher Ausdehnung bis 118,40 US-Dollar.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Der übergeordnete Trend spricht laut Experten weiterhin für einen weiteren Kursanstieg für den Silberpreis. Kurzfristig sollten Rücksetzer angesichts des hohen Preises bedacht werden. Langfristige Szenarien gehen durchaus von einem deutlichen Preisanstieg des Silberpreises aus; wenn sich Silber so dynamisch wie im letzten Jahr entwickelt, könnten sogar 200 US-Dollar je Feinunze als machbar gelten.

    Unser Aktienexperte Markus Weingran hat schon Ende Dezember ein Silber-Derivat in sein passives Depot aufgenommen. Das liegt mittlerweile 330 Prozent im Plus. Gold und Silber sind auch Thema der heutigen Sendung. Schauen Sie doch mal rein – um 12 Uhr geht es los. Sie können Weingran auch in der Sendung Fragen stellen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 114,53$, was eine Steigerung von +4,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Silberpreis Silber: Weg frei für 200 US-Dollar noch in diesem Jahr? Silber ist Gold im vergangenen Monat regelrecht davongelaufen. Während Gold um rund 18 Prozent zulegen konnte, schoss Silber um 30 bis 40 Prozent nach oben. Wie weit kann es jetzt noch gehen?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     