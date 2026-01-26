Silber: Weg frei für 200 US-Dollar noch in diesem Jahr?

Analysten gehen davon aus, dass der Goldpreis in diesem Jahr noch weiteres Aufwärtspotenzial hat und möglicherweise bis auf 6.000 US-Dollar steigen könnte, angesichts zunehmender globaler Spannungen und einer starken Nachfrage von Zentralbanken und Verbrauchern.

Entscheidend für die Silber-Rallye ist auch der Goldpreis. Solange Gold stabil bleibt, hat Silber Rückenwind. Beginnt Gold jedoch zu schwächeln, dürfte Silber diese Bewegung verstärken; diesmal dann nach unten.

Der Aufwärtstrend wird durch einen schwächeren US-Dollar, sinkende Realrenditen und anhaltende geopolitische Unsicherheit angetrieben.

Der jüngste Kursanstieg bei Silber spiegelt zugleich also eine Kombination aus makroökonomischer Unterstützung und auch technischer Stärke wider. Kursrückgänge locken derzeit eher Käufer an, als das sie Liquidationen auslösen.

Kurzfristig hängt die weitere Entwicklung des Silberpreises laut Experten stark davon ab, wie er sich im Bereich der Widerstandszone zwischen 109,50 und 110,00 US-Dollar verhält. Diese Zone wurde am Montag im frühen Handel getestet. Ein klarer Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend fortsetzen und den Weg Richtung 113,50 US-Dollar ebnen, mit möglicher Ausdehnung bis 118,40 US-Dollar.

Der übergeordnete Trend spricht laut Experten weiterhin für einen weiteren Kursanstieg für den Silberpreis. Kurzfristig sollten Rücksetzer angesichts des hohen Preises bedacht werden. Langfristige Szenarien gehen durchaus von einem deutlichen Preisanstieg des Silberpreises aus; wenn sich Silber so dynamisch wie im letzten Jahr entwickelt, könnten sogar 200 US-Dollar je Feinunze als machbar gelten.

Unser Aktienexperte Markus Weingran hat schon Ende Dezember ein Silber-Derivat in sein passives Depot aufgenommen. Das liegt mittlerweile 330 Prozent im Plus. Gold und Silber sind auch Thema der heutigen Sendung. Schauen Sie doch mal rein – um 12 Uhr geht es los. Sie können Weingran auch in der Sendung Fragen stellen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

