RBC stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Vor Sondereinflüssen habe das Quartalsergebnis der Billigfluggesellschaft über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmensziel eines bereinigten Geschäftsjahresergebnisses nach Steuern von 2,13 bis 2,23 Milliarden Euro entspreche den Erwartungen./ck/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:31 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:31 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 28,36EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ruairi Cullinane

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

