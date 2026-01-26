    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    Nordseeanrainer beschließen Investitionspakt für Windenergie

    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Nordsee-Anrainerstaaten haben mit der Offshore-Windindustrie und den Übertragungsnetzbetreibern einen Investitionspakt zum Ausbau der Windenergieproduktion in der Nordsee geschlossen. Die von den Energieministern beim Nordsee-Gipfel in Hamburg unterzeichnete Vereinbarung sieht unter anderem vor, Offshore-Windenergieanlagen mit Stromanbindungen an mehrere Anrainerländer zu vernetzen.

    Bis zu 100 Gigawatt (GW) Erzeugungsleistung sollen grenzüberschreitend verfügbar gemacht werden, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Zugleich werde der Windenergie- und der Netzindustrie mit der Zusicherung weitere kontinuierlicher Offshore-Windausschreibungen in der Nordsee über 2030 hinaus Planungs- und Investitionssicherheit gegeben.

    Investitionspaket soll bezahlbare Offshore-Windenergie bringen

    Im Gegenzug verpflichte sich die Branche, die sogenannten Stromgestehungskosten bis 2040 um 30 Prozent zu senken. Zudem sollen bis 2030 in Europa 9,5 Milliarden Euro in neue Produktionskapazitäten investiert und 91.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

    "Mit dem konsequenten Ausbau und der intelligenten Vernetzung von Offshore-Energie schaffen wir bezahlbare, saubere und sichere Energie, reduzieren strategische Abhängigkeiten und erhöhen die Resilienz Europas insgesamt", sagte Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche.

    Die gemeinsamen Anstrengungen erfolgten in unsicheren Zeiten. "Nicht erst seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sehen wir zunehmende Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur", sagte die CDU-Politikerin zu Beginn des Gipfels. Stromnetze, Pipelines, wichtige Datenkabel, die für die digitale Souveränität des Kontinents von entscheidender Bedeutung seien, würden angegriffen "und deshalb ist zum ersten Mal die Nato hochrangig hier vertreten"./fi/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 33,52 auf Tradegate (26. Januar 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +7,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 113,14 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -36,49 %/+23,50 % bedeutet.




    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
