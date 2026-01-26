DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Airline mache solide Fortschritte, konstatierte Jaime Rowbotham am Montag. Der Gewinnausblick für 2025/26 erscheine konservativ. Der Aktienkurs im Jahr 2025 sei jedoch bereits stark gestiegen./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:30 / CET
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 28,36EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
