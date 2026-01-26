    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Schwache Konjunktur

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    IG Metall verliert weiter Mitglieder

    Für Sie zusammengefasst
    • IG Metall verliert 3,9% Mitglieder 2025.
    • Keine Tarifverhandlungen, weniger Neumitglieder.
    • Mitgliedsbeiträge steigen trotz Rückgang der Mitglieder.
    Schwache Konjunktur - IG Metall verliert weiter Mitglieder
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall hat das siebte Jahr in Folge Mitglieder verloren. Zum Ende des Jahres 2025 zählte Deutschlands größte Gewerkschaft 2.015.495 Mitglieder, wie sie in Frankfurt berichtet. Den Rückgang um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erklärt die Erste Vorsitzende Christiane Benner vor allem mit Stellenstreichungen in der Metall- und Elektroindustrie.

    Zudem hat es 2025 keine Verhandlungen zum wichtigsten Tarifvertrag Metall und Elektro gegeben, bei denen die IG Metall üblicherweise verstärkt neue Mitglieder gewinnt. Es wurden gut 93.000 Menschen neu aufgenommen, so wenige wie seit dem Corona-Jahr 2021 nicht mehr. Im Jahr 2018 hatte die Gewerkschaft noch mehr als 2,27 Millionen Mitglieder, seither sind die Zahlen stetig zurückgegangen.

    Bei den Mitgliedsbeiträgen ist die Entwicklung weniger dramatisch, da die Zahlungen an die gestiegenen Verdienste der Beschäftigten gekoppelt sind. Nach der Rekordeinnahme von 642 Millionen Euro im Jahr 2024 berichtet Schatzmeisterin Nadine Boguslawski nun trotz des Mitgliederschwunds von einer geringen Steigerung auf 648 Millionen Euro. "Die Streikkasse ist ordentlich gefüllt", warnt sie die Arbeitgeber./ceb/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Schwache Konjunktur IG Metall verliert weiter Mitglieder Die IG Metall hat das siebte Jahr in Folge Mitglieder verloren. Zum Ende des Jahres 2025 zählte Deutschlands größte Gewerkschaft 2.015.495 Mitglieder, wie sie in Frankfurt berichtet. Den Rückgang um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erklärt die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     