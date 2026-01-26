    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer

    Wolters Kluwer Aktie unter Verkaufsdruck - 26.01.2026

    Am 26.01.2026 ist die Wolters Kluwer Aktie, bisher, um -3,48 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wolters Kluwer Aktie.

    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Wolters Kluwer ist ein führender Anbieter von Fachinformationen und Softwarelösungen, insbesondere in den Bereichen Recht, Steuern und Gesundheitswesen. Mit einer starken Marktstellung in Europa und Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Thomson Reuters und RELX Group. Die Integration von KI in ihre Produkte bietet ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal.

    Wolters Kluwer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 26.01.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,48 % verliert die Wolters Kluwer Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,43 %, geht es heute bei der Wolters Kluwer Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Wolters Kluwer, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -28,28 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um -4,70 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Wolters Kluwer eine negative Entwicklung von -8,07 % erlebt.

    Wolters Kluwer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,70 %
    1 Monat -7,66 %
    3 Monate -28,28 %
    1 Jahr -51,30 %

    Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,14 Mrd. € wert.

    Wolters Kluwer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wolters Kluwer

    -3,01 %
    -4,86 %
    -7,82 %
    -28,40 %
    -51,39 %
    -17,72 %
    +22,03 %
    +186,72 %
    +219,98 %
    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
