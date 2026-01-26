Wolters Kluwer Aktie unter Verkaufsdruck - 26.01.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,48 % verliert die Wolters Kluwer Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,43 %, geht es heute bei der Wolters Kluwer Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Wolters Kluwer ist ein führender Anbieter von Fachinformationen und Softwarelösungen, insbesondere in den Bereichen Recht, Steuern und Gesundheitswesen. Mit einer starken Marktstellung in Europa und Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Thomson Reuters und RELX Group. Die Integration von KI in ihre Produkte bietet ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Wolters Kluwer, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -28,28 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um -4,70 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Wolters Kluwer eine negative Entwicklung von -8,07 % erlebt.

Wolters Kluwer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,70 % 1 Monat -7,66 % 3 Monate -28,28 % 1 Jahr -51,30 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,14 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wolters Kluwer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.