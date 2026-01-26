Japans Wende könnte US-Aktien hart treffen, warnt Michael Burry

Auslöser war ein Bericht des Wall Street Journals, dem zufolge die New Yorker Fed am Freitag Handelspartner für eine mögliche "Zinsprüfung" kontaktiert hat. Solche Anfragen gelten häufig als Vorstufe zu Interventionen. Japans Regierung hatte zuletzt wiederholt vor einer zu schwachen Währung gewarnt. Kabinettschef Minoru Kihara erklärte, Tokio werde "eng mit den USA zusammenarbeiten" und sich an die Finanzminister-Vereinbarung vom September halten. Der US-Dollar, der am Freitag noch bei 159 Yen stand, fiel am Montagmorgen auf rund 154.

Der "Big Short"-Investor sieht die japanische Währung am Wendepunkt. Eine kräftige Yen-Erholung könne laut Burry erhebliche Kapitalströme aus den USA zurück nach Japan auslösen – mit direkten Folgen für US-Aktien.

Burry schreibt auf Substack: "Der japanische Yen ist längst überfällig für eine Trendumkehr." Eine Rückführung von Geldern nach Japan könne "eine erhebliche Änderung der Kapitalflussrichtung" bedeuten. Höhere Zinsen in Japan und fallende Zinsen in den USA seien "schlecht für Aktien und Anleihen in den USA".

Während Burry mahnt, sieht Morgan-Stanley-Stratege Michael Wilson die Lage gelassener. Nach einer Japan-Reise berichtet er, viele Investoren erwarteten einen Yen-Anstieg auf "mindestens 140 bis 145". Kurzfristige Volatilität sei möglich, langfristig aber positiv für japanische Aktien. Sein Devisenteam sehe den "fairen Wert" des USD/JPY ebenfalls eher bei etwa 145. Wilson bleibt für US-Aktien bullish und verweist auf erwartete Gewinnzuwächse von 17 Prozent, höhere Investitionen und "Animal Spirits". Allerdings nennt auch er die Währungsvolatilität ein zentrales Risiko.

An den Märkten zeigte der Yen-Effekt bereits Wirkung: Japans Nikkei-Index fiel zu Wochenbeginn um 1,8 Prozent, besonders belastet von Exportwerten wie Honda, Nissan und Panasonic. Ein stärkerer Yen dämpft deren Auslandsgewinne. Gleichzeitig stiegen japanische Staatsanleihen, da die Yen-Aufwertung Sorgen vor höheren Importkosten milderte und Zinserhöhungserwartungen bremste.

Die US-Signale hatten globalen Einfluss: Auch gegenüber dem Euro, dem Pfund und mehreren asiatischen Währungen gab der US-Dollar nach. In Malaysia sprang der Ringgit erstmals seit 2018 klar über die Marke von 4,00 je US-Dollar.

Parallel trieben geopolitische Risiken und die wachsende Angst vor einem möglichen US-Government-Shutdown Gold und Silber auf neue Rekordstände. Gold kletterte erstmals über 5.000 US-Dollar pro Unze, Silber markierte mit über 109 US-Dollar ebenfalls ein neues Allzeithoch.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



