    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Yen-Schock

    2641 Aufrufe 2641 0 Kommentare 0 Kommentare

    Japans Wende könnte US-Aktien hart treffen, warnt Michael Burry

    Nach der Zinsprüfung der New Yorker Fed warnt Michael Burry vor einer Yen-Trendumkehr. Ein Rückfluss japanischer Gelder könnte US-Aktien und Anleihen massiv belasten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Burry warnt vor Yen-Trendumkehr, US-Märkte betroffen.
    • Rückflüsse japanischer Gelder könnten US-Aktien belasten.
    • Nikkei fiel, Yen-Aufwertung dämpft Exportgewinne.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Yen-Schock - Japans Wende könnte US-Aktien hart treffen, warnt Michael Burry
    Foto: Imago Images / ZUMA Press Wire

    Der "Big Short"-Investor sieht die japanische Währung am Wendepunkt. Eine kräftige Yen-Erholung könne laut Burry erhebliche Kapitalströme aus den USA zurück nach Japan auslösen – mit direkten Folgen für US-Aktien.

    Auslöser war ein Bericht des Wall Street Journals, dem zufolge die New Yorker Fed am Freitag Handelspartner für eine mögliche "Zinsprüfung" kontaktiert hat. Solche Anfragen gelten häufig als Vorstufe zu Interventionen. Japans Regierung hatte zuletzt wiederholt vor einer zu schwachen Währung gewarnt. Kabinettschef Minoru Kihara erklärte, Tokio werde "eng mit den USA zusammenarbeiten" und sich an die Finanzminister-Vereinbarung vom September halten. Der US-Dollar, der am Freitag noch bei 159 Yen stand, fiel am Montagmorgen auf rund 154.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.509,25€
    Basispreis
    4,71
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.420,00€
    Basispreis
    4,75
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Burry schreibt auf Substack: "Der japanische Yen ist längst überfällig für eine Trendumkehr." Eine Rückführung von Geldern nach Japan könne "eine erhebliche Änderung der Kapitalflussrichtung" bedeuten. Höhere Zinsen in Japan und fallende Zinsen in den USA seien "schlecht für Aktien und Anleihen in den USA".

    Während Burry mahnt, sieht Morgan-Stanley-Stratege Michael Wilson die Lage gelassener. Nach einer Japan-Reise berichtet er, viele Investoren erwarteten einen Yen-Anstieg auf "mindestens 140 bis 145". Kurzfristige Volatilität sei möglich, langfristig aber positiv für japanische Aktien. Sein Devisenteam sehe den "fairen Wert" des USD/JPY ebenfalls eher bei etwa 145. Wilson bleibt für US-Aktien bullish und verweist auf erwartete Gewinnzuwächse von 17 Prozent, höhere Investitionen und "Animal Spirits". Allerdings nennt auch er die Währungsvolatilität ein zentrales Risiko.

    An den Märkten zeigte der Yen-Effekt bereits Wirkung: Japans Nikkei-Index fiel zu Wochenbeginn um 1,8 Prozent, besonders belastet von Exportwerten wie Honda, Nissan und Panasonic. Ein stärkerer Yen dämpft deren Auslandsgewinne. Gleichzeitig stiegen japanische Staatsanleihen, da die Yen-Aufwertung Sorgen vor höheren Importkosten milderte und Zinserhöhungserwartungen bremste.

    Die US-Signale hatten globalen Einfluss: Auch gegenüber dem Euro, dem Pfund und mehreren asiatischen Währungen gab der US-Dollar nach. In Malaysia sprang der Ringgit erstmals seit 2018 klar über die Marke von 4,00 je US-Dollar.

    Parallel trieben geopolitische Risiken und die wachsende Angst vor einem möglichen US-Government-Shutdown Gold und Silber auf neue Rekordstände. Gold kletterte erstmals über 5.000 US-Dollar pro Unze, Silber markierte mit über 109 US-Dollar ebenfalls ein neues Allzeithoch.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Yen-Schock Japans Wende könnte US-Aktien hart treffen, warnt Michael Burry Nach der Zinsprüfung der New Yorker Fed warnt Michael Burry vor einer Yen-Trendumkehr. Ein Rückfluss japanischer Gelder könnte US-Aktien und Anleihen massiv belasten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     