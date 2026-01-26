SUESS MicroTec Aktie knickt ein - 26.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von -3,44 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,29 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 47,14€, mit einem Minus von -3,44 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Obwohl die SUESS MicroTec Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +30,41 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +4,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,66 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SUESS MicroTec einen Anstieg von +23,01 %.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,20 % 1 Monat +24,66 % 3 Monate +30,41 % 1 Jahr +2,49 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 904,93 Mio. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.