Kion Group Aktie unter starkem Abgabedruck - 26.01.2026

Die Kion Group Aktie ist bisher um -3,45 % auf 63,00€ gefallen. Das sind -2,25 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Kion Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,61 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,45 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Kion Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,47 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kion Group Aktie damit um +3,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,62 %. Im Jahr 2026 gab es für Kion Group bisher ein Minus von -4,77 %.

Kion Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,10 % 1 Monat -2,62 % 3 Monate +12,47 % 1 Jahr +81,32 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,27 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag leicht nachgeben. In Deutschland und in den USA steht die neue Börsenwoche im Zeichen der Berichtssaison der Unternehmen, die nun in Fahrt kommt, sowie der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am …

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 63 auf 51 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Hoffnung werde nun von der Realität abgelöst, schrieb Lucas Ferhani am Freitagabend. Mit dem starken Lauf der …

Kion Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.