JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25,07 Euro belassen. Die Marktschätzungen für die Supermarktkette gingen runter, seien aber mit Blick auf 2026 noch immer zu hoch, schrieb Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie hat den Status "Negative Catalyst Watch", somit rechnet der Experte angesichts der im Februar anstehenden Nachrichten mit einer eher negativen Entwicklung./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 32,89EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 25,07

Kursziel alt: 25,07

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



