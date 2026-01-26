    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Goldman senkt Ziel für Commerzbank auf 35,10 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Kursziel für Commerzbank auf 35,10 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Neutral" trotz Anpassung.
    • Ertragswachstum von über 8,5 Mrd. Euro bis 2026 erwartet.
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 35,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht etwas an. Er geht davon aus, dass die Frankfurter für 2026 weiteres Ertragswachstum signalisieren mit Zinseinkünften von mehr als 8,5 Milliarden Euro./ag/gl/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Commerzbank

    +1,77 %
    +2,93 %
    -3,69 %
    +12,28 %
    +90,05 %
    +252,80 %
    +524,09 %
    +357,59 %
    -61,85 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 35,20 auf Tradegate (26. Januar 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +2,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,55 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -14,58 %/+8,20 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 35,10 Euro

