Goldman senkt Ziel für Commerzbank auf 35,10 Euro - 'Neutral'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 35,20 auf Tradegate (26. Januar 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +2,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,55 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -14,58 %/+8,20 % bedeutet.