UBS stuft DocMorris auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 5,50 auf 5,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. In Reaktion auf den jüngsten Zwischenbericht der Online-Apotheke habe er seine Wachstums- und Ergebnisprognosen angepasst, schrieb Sebastian Vogel in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem verlagerte er den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,85 % und einem Kurs von 5,955EUR auf Lang & Schwarz (26. Januar 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.