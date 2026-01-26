BARCLAYS stuft ASML auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 960 auf 1200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach dem enorm starken Jahresstart der europäischen Halbleiterbranche, befeuert von KI-Fantasie, schaute sich Analyst Simon Coles am Sonntag mehr als 20 mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung an. KI stecke wenig überraschend hinter den meisten positiven Varianten. Coles favorisiert in der Branche TSMC, Samsung, SK Hynix, ASM International und Aixtron./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 23:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 23:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 1.165EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1200
Kursziel alt: 960
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1200
Kursziel alt: 960
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte