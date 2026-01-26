BARCLAYS stuft ASML auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 960 auf 1200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach dem enorm starken Jahresstart der europäischen Halbleiterbranche, befeuert von KI-Fantasie, schaute sich Analyst Simon Coles am Sonntag mehr als 20 mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung an. KI stecke wenig überraschend hinter den meisten positiven Varianten. Coles favorisiert in der Branche TSMC, Samsung, SK Hynix, ASM International und Aixtron./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 23:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 1.165EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1200

Kursziel alt: 960

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



