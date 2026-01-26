    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus

    ROUNDUP

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stabilus startet mit deutlichen Rückgängen ins neue Geschäftsjahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Stabilus spürt schwächere Nachfrage in Autoindustrie.
    • Umsatz fiel um 10,7% auf 291 Millionen Euro.
    • Sparprogramm: 450 Stellenabbau in EMEA und Amerika.
    ROUNDUP - Stabilus startet mit deutlichen Rückgängen ins neue Geschäftsjahr
    Foto: Stabilus SE

    KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus hat auch in seinem ersten Geschäftsquartal die schwächere Nachfrage in der Autoindustrie zu spüren bekommen. Umsatz und Ergebnisse gingen deutlich zurück. An seinen Zielen für das laufende Geschäftsjahr hält das Unternehmen fest. Die Stabilus-Aktie legte im frühen Handel um rund sechs Prozent zu. Zuletzt schmolz das Plus aber auf knapp 0,4 Prozent. Seit einem Jahr hat das Papier rund 40 Prozent an Wert verloren.

    Stabilus' Umsatz schrumpfte im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember im Jahresvergleich um 10,7 Prozent auf gut 291 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Montag in Koblenz mitteilte. Dabei wurde der Spezialist für Gasdruckfedern besonders von der Region Asien-Pazifik (APAC) gebremst. Zudem belasteten negative Währungseffekte das Unternehmen.

    Auch insgesamt verliefen die Geschäfte mit der Energie-, Bau- und Autoindustrie im Auftaktquartal schwächer. Zuwächse verzeichnete der Konzern nur in den Bereichen Bahn, Marine sowie Luft- und Raumfahrt.

    Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel insgesamt um knapp 23 Prozent auf 29,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging um 1,5 Prozentpunkt auf 10,1 Prozent zurück. Das Unternehmen begründete den Rückgang vor allem mit höheren Personalkosten. Unter dem Strich fiel der Gewinn von 14,3 Millionen Euro vor einem Jahr auf 8,1 Millionen Euro.

    Stabilus leidet schon länger unter einer schwächeren Nachfrage der großen Autobauer. Viele der Hersteller haben mit einem starken Absatzrückgang zu kämpfen - auch wegen einer schwachen Nachfrage auf dem wichtigen chinesischen Markt. Zudem macht den Automobilkonzernen die Zollpolitik der USA schwer zu schaffen. Um wieder wettbewerbsfähiger zu werden, hatte das Unternehmen im September ein Sparprogramm gestartet. Damit sollen die Organisation gestrafft, die Personal- und Betriebskosten gesenkt und die Standorte optimiert werden. Stabilus will 450 Stellen weltweit abbauen, überwiegend in der europäischen Region (EMEA) und in Amerika.

    "Durch frühzeitig eingeleitete Kosten- und Effizienzprogramme haben wir die Profitabilität in der Region EMEA gesteigert und in APAC auch vor dem Hintergrund eines deutlichen Umsatzrückgangs auf einem hohen Niveau stabilisiert", sagte Finanzchef Andreas Jaeger. Gleichzeitig sei es dem Unternehmen gelungen, den freien bereinigten Barmittelzufluss deutlich zu steigern.

    Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (Ende September) peilt der Vorstand um Konzernchef Michael Büchsner weiterhin einen Umsatz von 1,1 Milliarden bis 1,3 Milliarden Euro an und rechnet damit bestenfalls mit einem Erlös auf Vorjahreshöhe. Die Marge basierend auf dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit-Marge) soll zwischen 10 und 12 Prozent liegen. Zudem erwartet das Management einen bereinigten freien Barmittelfluss von 80 Millionen bis 110 Millionen Euro./mne/err/stw

    Stabilus

    +0,43 %
    -6,73 %
    -5,94 %
    -19,74 %
    -39,48 %
    -70,87 %
    -64,95 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 18.202 auf Ariva Indikation (26. Januar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -6,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 459,91 Mio..

    Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +65,42 %/+134,79 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Stabilus - STAB1L - DE000STAB1L8

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stabilus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Stabilus startet mit deutlichen Rückgängen ins neue Geschäftsjahr Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus hat auch in seinem ersten Geschäftsquartal die schwächere Nachfrage in der Autoindustrie zu spüren bekommen. Umsatz und Ergebnisse gingen deutlich zurück. An seinen Zielen für das laufende Geschäftsjahr …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     