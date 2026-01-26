Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 26.01.26
Foto:
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 26.01.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (+5,93 %) genz vorne. Gefolgt von Auto1 Group SE (-0,27 %), RWE AG (+0,74 %), Amazon Inc (-0,67 %), BioNTech SE ADR (+1,32 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|PK5W14
|Long
|2,70
|2,30 Mio.
|Silber
|HT811E
|Long
|1,57
|2,10 Mio.
|Silber
|HT7WDP
|Long
|1,55
|2,10 Mio.
|Silber
|BY1S11
|Long
|3,73
|719,10 Tsd.
|Silber
|UQ4H7S
|Long
|2,27
|421,10 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|PG2K4V
|Short
|3,46
|105,11 Tsd.
|Gold
|FD6E9V
|Long
|4,17
|62,96 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|SU7K2M
|Long
|5,59
|35,99 Tsd.
|Bayer AG
|SU6PT8
|Long
|2,21
|24,90 Tsd.
|DAX Performance
|PL7V6C
|Long
|20,68
|24,75 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Auto1 Group SE
|
Classic
|PN4AUT
|213,51 Tsd.
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|156,08 Tsd.
|RWE AG
|
Classic
|DQ5NGP
|135,65 Tsd.
|Amazon Inc
|
Classic
|DY09BU
|130,89 Tsd.
|BioNTech SE ADR
|
Classic
|PJ821W
|107,32 Tsd.
