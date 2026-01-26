PNE Aktie verliert signifikant - 26.01.2026

Die PNE Aktie ist bisher um -5,34 % auf 8,9450€ gefallen. Das sind -0,5050 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der PNE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 8,9450€, mit einem Minus von -5,34 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

PNE ist ein führendes Unternehmen in der Windenergiebranche, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und internationale Expansion besticht.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei PNE insgesamt ein Minus von -24,49 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,83 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,41 % geändert.

PNE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,45 % 1 Monat -15,15 % 3 Monate -24,49 % 1 Jahr -29,20 %

Informationen zur PNE Aktie

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 679,08 Mio.EUR € wert.

PNE Aktie jetzt kaufen?

Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.