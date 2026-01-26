    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Reiche

    Mit mehr Vollzeit Arbeitsproduktivität steigern

    Für Sie zusammengefasst
    • Katherina Reiche fordert mehr Vollzeitarbeit in DE.
    • Ziel: Steigerung der Arbeitsproduktivität im Land.
    • Teilzeitanrecht soll nur bei besonderen Gründen gelten.
    Mit mehr Vollzeit Arbeitsproduktivität steigern
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HAMBURG (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat sich für mehr Vollzeitarbeit in Deutschland ausgesprochen. Ziel sei es, die Arbeitsproduktivität zu steigern, sagte die CDU-Politikerin am Rande des Nordsee-Gipfels in Hamburg. Sie reagierte damit auf einen Vorstoß des Wirtschaftsflügels der Union, den Rechtsanspruch auf Teilzeit einzuschränken.

    In puncto Arbeitsproduktivität unterscheide sich Deutschland nicht wesentlich von den USA. "Aber die Wochen- und Monats-Arbeitszeit ist dann im Vergleich zu anderen Staaten - auch übrigens europäischen Staaten - geringer", sagte Reiche. "Insofern ist mehr Vollzeitarbeit kombiniert mit Betreuungsmöglichkeiten für Familien, die das brauchen, oder auch für pflegebedürftige Angehörige ein wichtiger Baustein."

    Nach dem Vorschlag aus dem Wirtschaftsflügel der Union soll es angesichts des Fachkräftemangels den Rechtsanspruch auf Teilzeit nur noch geben, wenn besondere Gründe vorliegen. Dazu zählt die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) die Erziehung von Kindern, die Pflege von Angehörigen und berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung./fi/DP/men





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Reiche Mit mehr Vollzeit Arbeitsproduktivität steigern Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat sich für mehr Vollzeitarbeit in Deutschland ausgesprochen. Ziel sei es, die Arbeitsproduktivität zu steigern, sagte die CDU-Politikerin am Rande des Nordsee-Gipfels in Hamburg. Sie reagierte damit auf …
