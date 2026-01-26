JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass der Nahrungsmittelhersteller bestimmte Chargen seiner Säuglingsnahrung zurückgerufen und zugleich versichert habe, dass seine Babynahrung sicher sei. Dies verdeutliche unter anderem, dass Aufsichtsbehörden in China inzwischen eine strengere Haltung mit Blick auf Grenzwerte für Toxine eingenommen hätten. Zudem mache dies die potenziell weltweite Dimension des Problems deutlich./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 64,62EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



