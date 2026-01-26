UBS stuft LVMH auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH auf "Buy" belassen. Erstmals seit zwei Jahren könnte der europäische Luxusgütersektor 2026 wieder eine positive Ergebnisdynamik zeigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine Branchenumfrage unter Verbrauchern in den USA, China, Frankreich und Italien zeige, dass der Bekleidungsbereich mit Blick auf die Mengen und der Bereich Schmuck und Uhren wertmäßig führten. Eine mögliche Verbesserung der Branchendynamik bei der Marke Dior, die schon mit Chanel in allen vier Ländern zu den Top-5-Marken gehöre, beinhalte Potenzial für LVMH./gl/ck
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 588,5EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.
