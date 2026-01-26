UBS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Er sehe die steigenden Lagerbestände im Halbleitersektor als wichtigen Indikator für eine positive zyklische Trendumkehr, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem spiegelten die Bewertungen die erfreulichen Preistrends noch nicht wider. Seine bevorzugten Wetten auf eine Erholung sind Texas Instruments, Renesas und STMicro./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 42,16EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
