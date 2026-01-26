EMERAM investiert in Hochfrequenz Beratung – Wachstum in vollem Gange
Mit dem Einstieg bei Hochfrequenz setzt EMERAM ein klares Zeichen: Der Wachstumskurs im Technologie- und Energiesektor wird gezielt ausgebaut und digital weiter beschleunigt.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- EMERAM Capital Partners GmbH investiert in die Hochfrequenz Unternehmensberatung GmbH, um das Unternehmen in seiner Wachstumsphase zu unterstützen.
- Die Übernahme stärkt EMERAMs Engagement im Technologie- und Energiesektor und fokussiert sich auf eine wachstumsstarke Industrie.
- Hochfrequenz, gegründet 2009, berät Energieversorgungsunternehmen in strategischen, technologischen und operativen Fragen, insbesondere bei der digitalen Transformation.
- Das Unternehmen hat in den letzten Jahren profitabel gewachsen und plant, mit EMERAM in digitale Lösungen und organisches Wachstum zu investieren.
- EMERAM wird von Valantic, Noerr und Alvarez & Marsal bei der Transaktion beraten, während Hochfrequenz von Dissmann Orth unterstützt wird.
- EMERAM verwaltet über 700 Millionen Euro Kapital und hat ein Portfolio von neun Plattformbeteiligungen mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden, die kontinuierlich zweistelliges Umsatzwachstum erzielen.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.