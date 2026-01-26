    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    EMERAM investiert in Hochfrequenz Beratung – Wachstum in vollem Gange

    Mit dem Einstieg bei Hochfrequenz setzt EMERAM ein klares Zeichen: Der Wachstumskurs im Technologie- und Energiesektor wird gezielt ausgebaut und digital weiter beschleunigt.

    EMERAM investiert in Hochfrequenz Beratung – Wachstum in vollem Gange
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • EMERAM Capital Partners GmbH investiert in die Hochfrequenz Unternehmensberatung GmbH, um das Unternehmen in seiner Wachstumsphase zu unterstützen.
    • Die Übernahme stärkt EMERAMs Engagement im Technologie- und Energiesektor und fokussiert sich auf eine wachstumsstarke Industrie.
    • Hochfrequenz, gegründet 2009, berät Energieversorgungsunternehmen in strategischen, technologischen und operativen Fragen, insbesondere bei der digitalen Transformation.
    • Das Unternehmen hat in den letzten Jahren profitabel gewachsen und plant, mit EMERAM in digitale Lösungen und organisches Wachstum zu investieren.
    • EMERAM wird von Valantic, Noerr und Alvarez & Marsal bei der Transaktion beraten, während Hochfrequenz von Dissmann Orth unterstützt wird.
    • EMERAM verwaltet über 700 Millionen Euro Kapital und hat ein Portfolio von neun Plattformbeteiligungen mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden, die kontinuierlich zweistelliges Umsatzwachstum erzielen.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    EMERAM investiert in Hochfrequenz Beratung – Wachstum in vollem Gange Mit dem Einstieg bei Hochfrequenz setzt EMERAM ein klares Zeichen: Der Wachstumskurs im Technologie- und Energiesektor wird gezielt ausgebaut und digital weiter beschleunigt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     