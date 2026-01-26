Blindflug an der Wall Street
Jede Anlagestrategie versagt, warnt die BofA
Die Bank of America schlägt Alarm: Wachstum, Momentum, Value – kein Faktor biete noch Schutz. Die Märkte seien überfüllt, die Bewertungen hoch. Für Anleger bedeutet das: deutlich steigende Crash-Anfälligkeit.
- Märkte überfüllt, hohe Bewertungen, Crash-Anfälligkeit.
- Kein sicherer Faktor: Wachstum, Momentum, Value versagen.
- Rotation zu internationalen Aktien, Rohstoffen, Gold erwartet.
- Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
Die Bank of America warnt vor einem Markt, der zugleich teuer, überfüllt und anfällig geworden ist. Savita Subramanian, Leiterin der US-Aktienstrategie, sieht den S&P 500 trotz abkühlender Wachstums- und Gewinnindikatoren auf Bewertungsniveaus, die historisch eher Abschwungphasen entsprechen. Besonders kritisch sei die extreme Konzentration: Ein kleiner Kreis von Mega Caps trägt den Großteil der Rallye, während der Medianwert der Indexmitglieder weit zurückfällt. Diese Überfüllung in Wachstums- und Momentum-Trades mache den Markt empfindlich für Stimmungswechsel.
Subramanian betont, dass es im aktuellen Umfeld keinen "sicheren" Faktor gebe. Weder Wachstum, Momentum noch defensive Strategien hätten zuletzt konsistent Schutz geboten. Value-Aktien wirkten zwar attraktiver, seien aber keineswegs automatisch Chancen, da manche günstig wirkenden Titel fundamental angeschlagen seien. Der interne Regime-Indikator der Bank – ein Modell zur Einordnung des makroökonomischen Umfelds – verschiebt sich aufgrund schwächerer Wachstumsdaten und strafferer Finanzierungsbedingungen zunehmend in Richtung Abschwung – ein Umfeld, in dem Anleger ihre Renditeerwartungen laut Subramanian "zurückschrauben" sollten.
Parallel zieht Chefstratege Michael Hartnett einen größeren Bogen: Für ihn ist das traditionelle Portfolio-Playbook "gebrochen". Die erste Hälfte der 2020er Jahre habe die "Demütigung des Anleihemarktes" gebracht, da langfristige US-Staatsanleihen ihre Rolle als Stoßdämpfer verloren hätten. Hartnett erwartet eine mehrjährige Rotation weg von US-Tech-Megacaps hin zu internationalen Aktien, Schwellenmärkten, Rohstoffen und Gold – getragen von einem schwächeren US-Dollar, Reflationstendenzen und dem industriellen Wiederaufbau außerhalb der USA.
Die Parallele zu den "Nifty Fifty" der 1970er Jahre hält er für offensichtlich: Dominante Wachstumsaktien hätten den Markt lange getragen, bis sich das makroökonomische Umfeld drehte und Bewertungen einbrachen. Heute machten die "Magnificent Seven" mehr als ein Drittel des S&P 500 aus – ein Niveau, das laut Hartnett strukturelle Risiken birge, wenn die Produktivitäts- und Gewinnversprechen der KI nicht vollständig eingelöst werden.
Die Zahlen zeigen bereits erste Verschiebungen: Während der technologiegetriebene S&P 500 seit Jahresbeginn nur leicht zulegte, führen Energie-, Rohstoff- und Industriewerte die Performancelisten an. Auch Small Caps und Schwellenländeraktien liegen klar vorn. Für Hartnett ist das kein Crashsignal, sondern der Beginn eines Führungswechsels: "Wir sind in eine neue Weltordnung eingetreten."
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion