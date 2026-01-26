    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Blindflug an der Wall Street

    Jede Anlagestrategie versagt, warnt die BofA

    Die Bank of America schlägt Alarm: Wachstum, Momentum, Value – kein Faktor biete noch Schutz. Die Märkte seien überfüllt, die Bewertungen hoch. Für Anleger bedeutet das: deutlich steigende Crash-Anfälligkeit.

    • Märkte überfüllt, hohe Bewertungen, Crash-Anfälligkeit.
    • Kein sicherer Faktor: Wachstum, Momentum, Value versagen.
    • Rotation zu internationalen Aktien, Rohstoffen, Gold erwartet.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Die Bank of America warnt vor einem Markt, der zugleich teuer, überfüllt und anfällig geworden ist. Savita Subramanian, Leiterin der US-Aktienstrategie, sieht den S&P 500 trotz abkühlender Wachstums- und Gewinnindikatoren auf Bewertungsniveaus, die historisch eher Abschwungphasen entsprechen. Besonders kritisch sei die extreme Konzentration: Ein kleiner Kreis von Mega Caps trägt den Großteil der Rallye, während der Medianwert der Indexmitglieder weit zurückfällt. Diese Überfüllung in Wachstums- und Momentum-Trades mache den Markt empfindlich für Stimmungswechsel.

    Subramanian betont, dass es im aktuellen Umfeld keinen "sicheren" Faktor gebe. Weder Wachstum, Momentum noch defensive Strategien hätten zuletzt konsistent Schutz geboten. Value-Aktien wirkten zwar attraktiver, seien aber keineswegs automatisch Chancen, da manche günstig wirkenden Titel fundamental angeschlagen seien. Der interne Regime-Indikator der Bank – ein Modell zur Einordnung des makroökonomischen Umfelds – verschiebt sich aufgrund schwächerer Wachstumsdaten und strafferer Finanzierungsbedingungen zunehmend in Richtung Abschwung – ein Umfeld, in dem Anleger ihre Renditeerwartungen laut Subramanian "zurückschrauben" sollten.

    Parallel zieht Chefstratege Michael Hartnett einen größeren Bogen: Für ihn ist das traditionelle Portfolio-Playbook "gebrochen". Die erste Hälfte der 2020er Jahre habe die "Demütigung des Anleihemarktes" gebracht, da langfristige US-Staatsanleihen ihre Rolle als Stoßdämpfer verloren hätten. Hartnett erwartet eine mehrjährige Rotation weg von US-Tech-Megacaps hin zu internationalen Aktien, Schwellenmärkten, Rohstoffen und Gold – getragen von einem schwächeren US-Dollar, Reflationstendenzen und dem industriellen Wiederaufbau außerhalb der USA.

    Die Parallele zu den "Nifty Fifty" der 1970er Jahre hält er für offensichtlich: Dominante Wachstumsaktien hätten den Markt lange getragen, bis sich das makroökonomische Umfeld drehte und Bewertungen einbrachen. Heute machten die "Magnificent Seven" mehr als ein Drittel des S&P 500 aus – ein Niveau, das laut Hartnett strukturelle Risiken birge, wenn die Produktivitäts- und Gewinnversprechen der KI nicht vollständig eingelöst werden.

    Die Zahlen zeigen bereits erste Verschiebungen: Während der technologiegetriebene S&P 500 seit Jahresbeginn nur leicht zulegte, führen Energie-, Rohstoff- und Industriewerte die Performancelisten an. Auch Small Caps und Schwellenländeraktien liegen klar vorn. Für Hartnett ist das kein Crashsignal, sondern der Beginn eines Führungswechsels: "Wir sind in eine neue Weltordnung eingetreten."

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Gina Moesing
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
