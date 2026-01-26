UBS stuft STMicro auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er sehe die steigenden Lagerbestände im Halbleitersektor als wichtigen Indikator für eine positive zyklische Trendumkehr, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem spiegelten die Bewertungen die erfreulichen Preistrends noch nicht wider. Seine bevorzugten Wetten auf eine Erholung sind Texas Instruments, Renesas und STMicro./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 24,20EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

