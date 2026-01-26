JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 305 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die schwach gelaufene Aktie dürfte von den anstehenden Quartalszahlen profitieren, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Der iPhone-Umsatz sollte die Konsensschätzung übertreffen. Obendrein rechne er mit einem begrenzten Margendruck sowie geringeren Investitionen als bislang von dem Technologiekonzern geplant./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:40 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 209,8EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 315

Kursziel alt: 305

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

