JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 305 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die schwach gelaufene Aktie dürfte von den anstehenden Quartalszahlen profitieren, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Der iPhone-Umsatz sollte die Konsensschätzung übertreffen. Obendrein rechne er mit einem begrenzten Margendruck sowie geringeren Investitionen als bislang von dem Technologiekonzern geplant./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:40 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 209,8EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 315
Kursziel alt: 305
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 315
Kursziel alt: 305
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
