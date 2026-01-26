BARCLAYS stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 360 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel widmete sich am Sonntag der Frage, ob Smartbrillen überhaupt noch ein Nischenprodukt sind. Er hob seine Absatzprognose für 2030 im Basisszenario auf 78 Millionen Stück an - mit deutlichem Überraschungspotenzial. Damit würden fast 3,8 Prozent der Smartphone-Nutzer auch Smartbrillen-Besitzer. Essilor und Meta seien die größten Profiteure dieser Entwicklung. Al-Wakeel kappte seine kurzfristigen Prognosen allerdings etwas./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 259,7EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 360

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

