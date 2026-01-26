JEFFERIES stuft Totalenergies auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies vor den anstehenden Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Aussagen zum vergangenen Quartal zeigten, dass der Ölkonzern dem Branchentrend trotze, schrieb Mark Wilson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er senke aber seine Schätzung für das Nettoergebnis und liege nun knapp unter der Konsensprognose./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 59,01EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
