JEFFERIES stuft Totalenergies auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies vor den anstehenden Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Aussagen zum vergangenen Quartal zeigten, dass der Ölkonzern dem Branchentrend trotze, schrieb Mark Wilson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er senke aber seine Schätzung für das Nettoergebnis und liege nun knapp unter der Konsensprognose./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 59,01EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



