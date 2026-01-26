Datavault AI unterstützt die Einrichtung eines internationalen Forschungszentrums für die Digitalisierung realer Vermögenswerte in Taiwan

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 26. Januar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) („Datavault AI“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und Technologien zur Tokenisierung realer Vermögenswerte („RWA“), gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit der St. John's University in Taipei bekannt, um die Gründung des RWA International Research Center (das „Zentrum“) zu unterstützen. Das Zentrum wird als zentrale Plattform für die Förderung von Allianzen zwischen Universitäten und der internationalen Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft sowie für die Förderung der Erforschung von Rahmenwerken für die Tokenisierung realer Vermögenswerte, Regulierungstechnologie und angewandter Finanzinnovation dienen. Die Eröffnung des Zentrums auf dem Campus der St. John's University ist für den 26. Januar 2026 geplant.

Die Zusammenarbeit soll als akademische und angewandte Forschungsinitiative strukturiert werden, deren Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung von Standards, Bildung und interdisziplinärer Zusammenarbeit liegt, um die verantwortungsvolle Digitalisierung physischer Vermögenswerte durch Distributed-Ledger- und Datentechnologien zu unterstützen. Datavault AI beabsichtigt, proprietäre Softwarefunktionen beizusteuern, um der wachsenden Nachfrage nach RWA-Tokenisierung im asiatisch-pazifischen Raum gerecht zu werden, einem Markt, der bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von rund 2,5 Milliarden Dollar erreichen wird.

Im Rahmen der Initiative plant Datavault AI, Forschungs- und Pilotaktivitäten durch sein Information Data Exchange (IDE) und sein International Elements Exchange (IEE) zu unterstützen, die eine sichere Datenzuordnung, Governance und Lebenszyklusverwaltung ermöglichen, sowie durch VerifyU, das Authentifizierungs- und Verifizierungsframework des Unternehmens, das zur Unterstützung der Identitätsvalidierung, Berechtigungen und Compliance-orientierten Workflows in akademischen und angewandten Forschungsumgebungen entwickelt wurde.

Im Laufe der Zeit soll die Einrichtung als Kompetenzzentrum für die Zuordnung und Verwaltung von RWA dienen. Die Parteien planen außerdem die Gründung einer Allianz mehrerer Universitäten in Taiwan, mit dem längerfristigen Ziel, internationale Partnerinstitutionen in Europa und den Vereinigten Staaten einzubeziehen. Die Forschungsagenda des Zentrums wird voraussichtlich die Standardisierung von Regulierungstechnologien, Anwendungsfälle für die Digitalisierung von Vermögenswerten, Data Governance und ökologische, soziale und Governance-bezogene Aspekte sowie die Entwicklung von Arbeitskräften durch Lehrveranstaltungen, Micro-Credentials und Praktikumsprogramme umfassen.