Übernahme-Hammer in der Gold-Branche: Wer jetzt wen kauft!

Bei Edelmetallen dreht sich die Preisspirale angesichts wachsender politischer Unsicherheiten und der Spekulationswut einer steigenden Zahl von Anlegerinnen und Anleger immer schneller. In der Nacht auf Montag konnte Gold zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von 5.000 US-Dollar pro Feinunze übertreffen , gleichzeitig verteuerte sich Silber am Spot-Markt auf über 110 US-Dollar.

Die stark gestiegenen Preise sorgen bei den Förderern für eine Sonderkonjunktur und hohes Gewinnwachstum. Das verleiht den Unternehmen große finanzielle Spielräume, neue Investitionen anzustoßen, Investoren stärker mit Aktienrückkäufen und höheren Dividenden zu beteiligen – oder sich durch Übernahmen zu verstärken. Genau diesen Weg bestreitet jetzt Chinas Nummer 1.

Zijin Gold schlägt bei Allied Gold zu

Schon in der vergangenen Woche tauchten erstmals Gerüchte über eine mögliche Übernahme des kanadischen Bergbauunternehmens Allied Gold auf. Der auf Unternehmenstransaktionen spezialisierte, als gut informiert geltende Blog Betaville hatte am Donnerstag über Kaufinteresse aus Asien berichtet.

Diese Gerüchte konnte am Montag schließlich bestätigt werden. Allied Gold, das über Minen in Mali, der Elfenbeinküste und Äthiopien verfügt, gab in einer Pressemitteilung bekannt, einem Kaufangebot von Zijin Mining zugestimmt zu haben, welches Allied Gold mit 5,5 Milliarden Kanadischen Dollar (CAD; 4,0 Milliarden US-Dollar) beziehungsweise 44 CAD pro Aktie bewertet.

Das bedeutet gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag einem Aufschlag von 5,4 Prozent, nachdem sich das Papier in den vergangenen 12 Monaten bereits um knapp 273 Prozent verteuert hatte. Die Übernahme soll vollständig in bar abgewickelt werden.

Beide Aktien profitieren, Rallye hält an

Mit einem Plus von knapp 4 Prozent bildete die Allied-Gold-Aktie den gegenüber Freitag angebotenen Aufschlag fast vollständig ab. Das deutet darauf hin, dass der Markt der Übernahme eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit einräumt.

Die Anteile von Zijin legten unterdessen um rund 5 Prozent auf ein neues Allzeithoch zu. Das spiegelt einerseits den tagesaktuellen Goldpreisanstieg wider, andererseits bewerten Investoren den Deal als positiv. Zwar wirtschaftet Allied Gold noch nicht profitabel, ist ungeachtet dessen aber schuldenfrei. Gleichzeitig verfügen die Chinesen mit Projekten in Ghana und Eritrea bereits über Erfahrung in West- und Ostafrika. Nun soll das Portfolio hier ausgebaut werden.

Fazit: Dieser Übernahme könnten weitere folgen

Die Kursexplosion bei Edelmetallen sorgt für volle Kassen der Bergbaukonzerne. Das führt zu einer wachsenden Übernahmetätigkeit. Für Wachstum wird in Managementetagen verstärkt auf Zukäufe gesetzt. Neben der geplanten Mega-Fusion von Glencore und Rio Tinto, die allerdings noch in der Schwebe ist, hat am Montag Chinas größter Gold- und Kupferförderer Zijin Mining Nägeln mit Köpfen gemacht und die Übernahme von Allied Gold bekannt gegeben.

Dieser Schritt sollte Anlegerinnen und Anleger dazu ermutigen, sich verstärkt auch nach kleineren Produzenten hinter bekannten Branchengrößen wie Barrick Mining und Newmont umzusehen. Neben einem weiteren Goldpreisanstieg könnten hier auch Übernahmespekulationen für Kursgewinne sorgen. Eine Alternative zum Stock-Picking stellt ein Investment in den Branchen-ETF Junior Gold Miners von VanEck (TER: 0,55 Prozent) dar.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion