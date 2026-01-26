    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Milliarden-Deal bekanntgegeben

    709 Aufrufe 709 0 Kommentare 0 Kommentare

    Übernahme-Hammer in der Gold-Branche: Wer jetzt wen kauft!

    Der explodierende Goldpreis sorgt innerhalb der Branche für einen Anstieg der Übernahmetätigkeiten. Jetzt hat ein chinesischer Spezialist zugeschlagen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis über 5.000 USD: Anstieg der Übernahmen.
    • Zijin Mining übernimmt Allied Gold für 5,5 Mrd. CAD.
    • Weitere Übernahmen in der Branche könnten folgen.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Milliarden-Deal bekanntgegeben - Übernahme-Hammer in der Gold-Branche: Wer jetzt wen kauft!
    Foto: picture alliance / PantherMedia | Olivier Le Moal

    Volle Kassen sorgen für Milliardendeals

    Bei Edelmetallen dreht sich die Preisspirale angesichts wachsender politischer Unsicherheiten und der Spekulationswut einer steigenden Zahl von Anlegerinnen und Anleger immer schneller. In der Nacht auf Montag konnte Gold zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von 5.000 US-Dollar pro Feinunze übertreffen, gleichzeitig verteuerte sich Silber am Spot-Markt auf über 110 US-Dollar.

    Die stark gestiegenen Preise sorgen bei den Förderern für eine Sonderkonjunktur und hohes Gewinnwachstum. Das verleiht den Unternehmen große finanzielle Spielräume, neue Investitionen anzustoßen, Investoren stärker mit Aktienrückkäufen und höheren Dividenden zu beteiligen – oder sich durch Übernahmen zu verstärken. Genau diesen Weg bestreitet jetzt Chinas Nummer 1.

    Zijin Gold schlägt bei Allied Gold zu

    Schon in der vergangenen Woche tauchten erstmals Gerüchte über eine mögliche Übernahme des kanadischen Bergbauunternehmens Allied Gold auf. Der auf Unternehmenstransaktionen spezialisierte, als gut informiert geltende Blog Betaville hatte am Donnerstag über Kaufinteresse aus Asien berichtet.

    Diese Gerüchte konnte am Montag schließlich bestätigt werden. Allied Gold, das über Minen in Mali, der Elfenbeinküste und Äthiopien verfügt, gab in einer Pressemitteilung bekannt, einem Kaufangebot von Zijin Mining zugestimmt zu haben, welches Allied Gold mit 5,5 Milliarden Kanadischen Dollar (CAD; 4,0 Milliarden US-Dollar) beziehungsweise 44 CAD pro Aktie bewertet.

    Das bedeutet gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag einem Aufschlag von 5,4 Prozent, nachdem sich das Papier in den vergangenen 12 Monaten bereits um knapp 273 Prozent verteuert hatte. Die Übernahme soll vollständig in bar abgewickelt werden.

    Zijin Mining Group (H)

    +9,33 %
    +12,88 %
    +28,07 %
    +31,26 %
    +186,71 %
    +231,37 %
    +231,37 %
    +234,13 %
    ISIN:CNE100000502WKN:A0M4ZR

    Allied Gold

    +3,95 %
    +13,61 %
    +28,58 %
    +78,21 %
    +109,42 %
    ISIN:CA01921D2041WKN:A417BV

    Beide Aktien profitieren, Rallye hält an

    Mit einem Plus von knapp 4 Prozent bildete die Allied-Gold-Aktie den gegenüber Freitag angebotenen Aufschlag fast vollständig ab. Das deutet darauf hin, dass der Markt der Übernahme eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit einräumt.

    Die Anteile von Zijin legten unterdessen um rund 5 Prozent auf ein neues Allzeithoch zu. Das spiegelt einerseits den tagesaktuellen Goldpreisanstieg wider, andererseits bewerten Investoren den Deal als positiv. Zwar wirtschaftet Allied Gold noch nicht profitabel, ist ungeachtet dessen aber schuldenfrei. Gleichzeitig verfügen die Chinesen mit Projekten in Ghana und Eritrea bereits über Erfahrung in West- und Ostafrika. Nun soll das Portfolio hier ausgebaut werden.

    Fazit: Dieser Übernahme könnten weitere folgen

    Die Kursexplosion bei Edelmetallen sorgt für volle Kassen der Bergbaukonzerne. Das führt zu einer wachsenden Übernahmetätigkeit. Für Wachstum wird in Managementetagen verstärkt auf Zukäufe gesetzt. Neben der geplanten Mega-Fusion von Glencore und Rio Tinto, die allerdings noch in der Schwebe ist, hat am Montag Chinas größter Gold- und Kupferförderer Zijin Mining Nägeln mit Köpfen gemacht und die Übernahme von Allied Gold bekannt gegeben.

    Dieser Schritt sollte Anlegerinnen und Anleger dazu ermutigen, sich verstärkt auch nach kleineren Produzenten hinter bekannten Branchengrößen wie Barrick Mining und Newmont umzusehen. Neben einem weiteren Goldpreisanstieg könnten hier auch Übernahmespekulationen für Kursgewinne sorgen. Eine Alternative zum Stock-Picking stellt ein Investment in den Branchen-ETF Junior Gold Miners von VanEck (TER: 0,55 Prozent) dar.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Milliarden-Deal bekanntgegeben Übernahme-Hammer in der Gold-Branche: Wer jetzt wen kauft! Der explodierende Goldpreis sorgt innerhalb der Branche für einen Anstieg der Übernahmetätigkeiten. Jetzt hat ein chinesischer Spezialist zugeschlagen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     