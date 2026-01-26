Canamera bestätigt Gehalte von bis zu 6.557 ppm TREO bei der erneuten Analyse von Proben mit Werten über der Nachweisgrenze auf Iron Hills

Edmonton, Alberta – 26. Januar 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE:EMET | OTCQB:EMETF | FWB:4LF0) („Canamera“ oder das „Unternehmen“) teilt mit, dass das Unternehmen von American Assay Laboratories die Ergebnisse der erneuten Analyse der Gesteinsproben, deren Werte über der Nachweisgrenze lagen, erhalten hat. Die Proben wurden während des Prospektionsprogramms des Unternehmens auf dem Projekt Iron Hills in Gunnison County im US-Bundesstaat Colorado entnommen.

Fünf der 48 entnommenen Proben enthielten Werte, die die ursprünglichen Nachweisgrenzen für Cer (Ce), Neodym (Nd) und Yttrium (Y) überschritten. Im Rahmen einer anschließenden Analyse mittels Natriumperoxid-Fusion wurden nun die quantitativen Ergebnisse dieser Proben ermittelt. Probe 47 ergab den höchsten Gesamtwert an Seltenerdmetalloxiden („TREO“) von 6.557 ppm (0,66 % TREO), einschließlich 2.336 ppm Nd. Probe 09 lieferte den höchsten Wert für schwere Seltenerdmetalloxide („HREO“) von 2.841 ppm, was vor allem auf einen Wert von 1.305 ppm Y zurückzuführen ist. Unter Berücksichtigung dieser aktualisierten Werte haben nun insgesamt sechs Proben TREO-Werte von über 3.000 ppm (0,3 % TREO) ergeben. Die vollständigen Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt, wobei die Ergebnisse der erneut analysierten Proben, deren Werte über der Nachweisgrenze lagen, rot hervorgehoben sind. Die Probenahmestellen sind in Abbildung 1 dargestellt.

„Die hohen Seltenerdmetallwerte, die wir bei unseren ersten Prospektionsarbeiten ermitteln konnten, stimmen uns sehr zuversichtlich“, so Brad Brodeur, seines Zeichens Chief Executive Officer. „Anhand der mehreren quantitativen Werte von über 1.000 ppm – darunter ein Wert von über 6.000 ppm – können wir bestimmte Gebiete abgrenzen, die im Mittelpunkt unserer anschließenden Probenahmen stehen werden. Unsere unmittelbare Priorität besteht darin, rasch wieder vor Ort tätig zu werden und auf dem Erfolg unserer ersten Arbeiten aufzubauen.“

Das Unternehmen prüft derzeit Möglichkeiten für die Durchführung einer magnetischen, radiometrischen und elektromagnetischen Flugvermessung über dem Projekt Iron Hills. Das Unternehmen sieht die Durchführung anschließender Probenahmen und Analyseprogramme vor, um die höheren Seltenerdmetallkonzentrationen genau zu messen und das Potenzial für die Auffindung einer REE-Mineralisierung zu bewerten.