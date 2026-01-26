Cybersecurity-Boom treibt secunet: So sieht die Prognose für 2026 aus

Das Unternehmen spezialisiert sich auf Bereiche mit extrem hohen Sicherheitsanforderungen – dort, wo normale Antivirenprogramme nicht mehr ausreichen. Das bekannteste Produkt ist die SINA-Familie (Sichere Inter-Network Architektur). Diese Hard- und Software ermöglicht es Behörden und dem Militär, hochsensible Daten über unsichere Netze wie das Internet zu übertragen.

Der Essener IT-Spezialist secunet Security Networks wird in dieser Woche vorläufige Zahlen vorlegen. Analysten von Berenberg erwarten, dass secunet im vierten Quartal des Jahres solide Zahlen präsentieren wird, die die Konsensschätzungen leicht übertreffen könnten. Besonders die starke Auftragslage und das wachsende Geschäft im Bereich Cybersecurity tragen dazu bei, dass secunet weiterhin gut positioniert ist, um vom globalen Anstieg der Cybersicherheitsbedürfnisse zu profitieren.

In der dritten Quartalsmitteilung vom November 2025 hob das Management die Umsatzprognose an und setzte das EBIT-Margen-Ziel auf das obere Ende des Rahmens von 9,5 bis 11,5 Prozent. Besonders im Business-Sektor verzeichnete secunet im dritten Quartal ein beeindruckendes Wachstum von 47,5 Prozent bei den Einnahmen, was auf eine starke Nachfrage im Industriesektor zurückzuführen ist.

Ein weiteres Highlight war der hohe Auftragsbestand, der im dritten Quartal 2025 auf 152,8 Millionen Euro anstieg. Dies unterstreicht die positive Marktstimmung und lässt auf ein starkes viertes Quartal schließen. Analysten von Berenberg erwarten für das vierte Quartal Umsatzerlöse von 154,1 Millionen Euro, was 1 Prozent über den Konsensschätzungen liegt. Auch für das Jahr 2026 zeigt sich Berenberg optimistisch und hebt die Umsatzprognose um 2 Prozent auf 487 Millionen Euro an.

Berenberg bestätigt daher seine Kaufempfehlung für secunet und sieht das Unternehmen auch weiterhin als eines der Top-Picks im Bereich nachhaltiger Investitionen für 2026. Das Kursziel bleibt unverändert bei 236 Euro, was einen Aufwärtspotential von rund 15 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 205,50 Euro bedeutet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 205,5EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 215,78 € , was eine Steigerung von +5,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer