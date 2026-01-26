Canada Nickel ernennt Ausenco als leitenden Ingenieurberater für die Detailplanung des Crawford-Nickelsulfid-Projekts

TORONTO, 26. Januar 2026 – Canada Nickel Company Inc. ( „Canada Nickel ” oder „das Unternehmen ”) (TSX-V: CNC) (OTCQB: CNIKF) freut sich bekannt zu geben, dass man Ausenco Engineering Canada ULC („Ausenco“) den Auftrag zur Durchführung der detaillierten Planung für die Verarbeitungsanlage und die unterstützende Infrastruktur im Rahmen des Crawford-Nickelsulfidprojekts des Unternehmens sowie zur Bereitstellung umfassender Projektunterstützung erteilt hat, da das Unternehmen den Baubeginn des Crawford-Projekts bis zum Jahresende anstrebt.

Mark Selby, CEO der Canada Nickel Company, sagte: „Nachdem wir mit der Weiterleitung an das Major Projects Office bedeutende Unterstützung von der Bundesregierung erhalten haben und Crawford letzte Woche in Ontarios Rahmenwerk „One Project, One Process“ aufgenommen wurde, freuen wir uns sehr, mit Ausenco, einem weltweit führenden Ingenieur- und Beratungsunternehmen, die nächste Phase der Entwicklung von Crawford in Angriff zu nehmen. Ausenco bringt umfangreiche Erfahrung in das Projekt ein, da das Unternehmen bereits seit Abschluss der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung im Jahr 2020, der Machbarkeitsstudie im Jahr 2023 und der Front-End-Engineering-Planung im Jahr 2025 mit uns zusammenarbeitet. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ausenco, dessen außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Planung und Umsetzung groß angelegter Sulfidverarbeitungsprojekte für uns von unschätzbarem Wert sein wird.“

Desmond Tranquilla, VP Capital Projects, fügte hinzu: „Ich freue mich darauf, unsere langjährige Beziehung mit Ausenco fortzusetzen, während wir ein integriertes Projektteam aufbauen, das die Umsetzung des Crawford Nickel-Projekts leiten wird. Da ich eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Umsetzung des Detour Gold-Projekts in dieser Region gespielt habe, habe ich in den letzten zehn Jahren die Effektivität dieses kooperativen Umsetzungsmodells bei einer Reihe von Projekten in ganz Kanada aus erster Hand erlebt. Unser leitendes Projektmanagement war bereits in der Machbarkeitsstudie und der Front-End-Engineering-Planung in das Projekt involviert, um einen nahtlosen Übergang zur Projektumsetzung zu gewährleisten. Ich freue mich darauf, den Rest unseres Teams aufzubauen, während wir dieses nationale Projekt vorantreiben.“

Yan Jin, Vice President, GTA bei Ausenco, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass das Crawford Nickel Sulphide Project der Bauphase näher kommt und wir weiterhin mit Canada Nickel zusammenarbeiten können, um dieses nationale Projekt zu verwirklichen. Wir werden unser tiefgreifendes Verständnis des Projekts und unsere bewährte Erfahrung mit der Realisierung groß angelegter Greenfield-Verarbeitungsanlagen in Ontario nutzen, um ein kapitaleffizientes Design zu liefern, das eine erfolgreiche Umsetzung und einen langfristigen, nachhaltigen Betrieb unterstützt.“

Über Ausenco

Ausenco ist ein weltweit tätiges Ingenieur-, Beratungs- und Projektabwicklungsunternehmen für die Mineral- und Metallindustrie. Mit drei Jahrzehnten globaler Erfahrung arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden daran, komplexe Herausforderungen von der ersten Studie bis zum endgültigen Abschluss zu meistern – in jeder Phase und auf fünf Kontinenten. Die Mitarbeiter des Unternehmens sind tief in der Mineral- und Metallindustrie verwurzelt und verbinden technisches Fachwissen, praktische Erfahrung und hart erarbeitete Erkenntnisse, um praktische, zukunftsorientierte Lösungen zu liefern, die Risiken reduzieren und Werte freisetzen. ( www.ausenco.com ).

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine „qualifizierte Person” im Sinne der NI- 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung gezeigten Magnetbilder wurden auf der Grundlage der Interpretation von Datensätzen erstellt, die von der Ontario Geological Survey zur Verfügung gestellt wurden.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das die nächste Generation von Nickelsulfidprojekten vorantreibt, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern . Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero Nickel TM , NetZero Cobalt TM und NetZero Iron TM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischen Risiko in Nickel zu investieren. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com .

