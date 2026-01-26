Dax am Mittag schwach - Anleger warten auf Unternehmenszahlen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montagmittag schwach gezeigt. Nach einem uneindeutigen Start mit einem Tanz um die Nulllinie ging es bis 12:30 Uhr dann doch etwas deutlicher runter auf 24.850 Punkte, das waren 0,2 Prozent weniger als bei Freitagsschluss.



"Die Investoren schauen zum Wochenstart zum einen auf die Kursbewegungen an den Edelmetallmärkten und zum anderen auf die bevorstehende Berichtssaison, die in dieser Handelswoche mit den Dax-Schwergewichten ebenfalls Dynamik aufnehmen wird", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Außerdem stünden die US-Notenbanksitzung und weitere Quartalszahlen einiger großer US-Techkonzerne auf der Wochenagenda.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu E.ON SE! Long 16,00€ 1,44 × 12,83 Zum Produkt Short 18,47€ 1,26 × 12,65 Zum Produkt