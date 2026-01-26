    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Wirtschaft

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax am Mittag schwach - Anleger warten auf Unternehmenszahlen

    Wirtschaft - Dax am Mittag schwach - Anleger warten auf Unternehmenszahlen
    Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montagmittag schwach gezeigt. Nach einem uneindeutigen Start mit einem Tanz um die Nulllinie ging es bis 12:30 Uhr dann doch etwas deutlicher runter auf 24.850 Punkte, das waren 0,2 Prozent weniger als bei Freitagsschluss.

    "Die Investoren schauen zum Wochenstart zum einen auf die Kursbewegungen an den Edelmetallmärkten und zum anderen auf die bevorstehende Berichtssaison, die in dieser Handelswoche mit den Dax-Schwergewichten ebenfalls Dynamik aufnehmen wird", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Außerdem stünden die US-Notenbanksitzung und weitere Quartalszahlen einiger großer US-Techkonzerne auf der Wochenagenda.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu E.ON SE!
    Long
    16,00€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 12,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    18,47€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 12,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Die Marktteilnehmer werden sich in diesem Umfeld eher defensiv verhalten und abwarten, wie sich die Faktenlage darstellen wird. Das zeigt sich bereits bei den Dax-Werten, bei denen sich derzeit lediglich 15 Unternehmen auf der Gewinnerseite befinden", sagte Lipkow.

    Die Bankentitel führen das Gewinnerfeld an und werden von den Aktien der Heidelberg Materials, Adidas und Eon flankiert.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1854 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8436 Euro zu haben.

    Der Goldpreis verzeichnete weiter starke Zuwächse und notierte nahe am erst am Vormittag aufgestellten Allzeithoch, am frühen Nachmittag wurden für eine Feinunze 5.092 US-Dollar gezahlt (+2,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 138,11 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmittag 66,07 US-Dollar, das waren 19 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von adidas: Ob Short-Seller den Abverkauf treiben und ein Fall bis ~100 € droht, oder ob operative Faktoren (Margen, China, USA), Fundamentaldaten und Bewertung (KGV 2026 ≈14 vs Nike ≈28) sowie Großereignisse (WM 2026) eine Erholung auslösen. Nutzer melden starke Verluste, diskutieren Nachkauf vs Verkauf; Übernahmegerüchte gelten als zusätzlicher Kursfaktor.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Dax am Mittag schwach - Anleger warten auf Unternehmenszahlen Der Dax hat sich am Montagmittag schwach gezeigt. Nach einem uneindeutigen Start mit einem Tanz um die Nulllinie ging es bis 12:30 Uhr dann doch etwas deutlicher runter auf 24.850 Punkte, das waren 0,2 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     