Wirtschaft
Dax am Mittag schwach - Anleger warten auf Unternehmenszahlen
"Die Investoren schauen zum Wochenstart zum einen auf die Kursbewegungen an den Edelmetallmärkten und zum anderen auf die bevorstehende Berichtssaison, die in dieser Handelswoche mit den Dax-Schwergewichten ebenfalls Dynamik aufnehmen wird", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Außerdem stünden die US-Notenbanksitzung und weitere Quartalszahlen einiger großer US-Techkonzerne auf der Wochenagenda.
Die Bankentitel führen das Gewinnerfeld an und werden von den Aktien der Heidelberg Materials, Adidas und Eon flankiert.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1854 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8436 Euro zu haben.
Der Goldpreis verzeichnete weiter starke Zuwächse und notierte nahe am erst am Vormittag aufgestellten Allzeithoch, am frühen Nachmittag wurden für eine Feinunze 5.092 US-Dollar gezahlt (+2,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 138,11 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmittag 66,07 US-Dollar, das waren 19 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
******EILMELDUNG**************
In den ersten Wochen dieses Jahres hat adidas ca. 14% Verlust im letzten Jahr ca. 30% Verlust. adidas macht ca. 22% des Umsatzes in der USA. OK, wir wissen das der Aktienwert nicht den wirklichen Wert eines Unternehmens zwingend darstellt aber rein aus der Position des Aktienwertes wäre bereits ein Komplettverlust des USA Marktes bereits eingepreist. Es kann eigentlich nur noch bergauf gehen aber ich denke hier sind andere Gründe am wirbeln, die Analysten wollen einfach das adidas weiter fällt um selbst Geld zu machen!
Das sind die Folgen von frei zugänglichem Cannabis. Adidas und Insolvenz, passt so zusammen wie ,das George Clooney die Merkel heiratet. Sollte man als Einstieg oder nachkaufen nutzen. Montag wieder über 150