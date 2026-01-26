JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach den Ifo-Geschäftserwartungen auf "Buy" belassen. Während sich das deutsche Geschäftsklima im Januar im Vergleich zum Monat Dezember leicht verbessert habe, seien die Zukunftserwartungen unverändert negativ geblieben, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Baustoffbranche. Positiv sei jedoch, dass die Neuaufträge im Vergleich zum November moderat gestiegen seien und die Baugenehmigungen für Wohnimmobilien trotz einer gleichgebliebenen Entwicklung im Monatsvergleich ihr bemerkenswertes Wachstum im Jahresvergleich fortgesetzt hätten./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:52 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 238,9EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
