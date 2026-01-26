Milliarden-Blockbuster unter Beschuss: Klage könnte Novo teuer zu stehen kommen

An der Börse reagierten Anleger zunächst zurückhaltend. Die Aktie notierte in London bei 399,75 dänischen Kronen, das entsprach 53,52 Euro, und lag damit 1,41 Prozent im Minus (Stand 13:03 Uhr MEZ).

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk steht in den USA wegen seines Diabetesmittels Victoza vor Gericht. Wie Reuters brichtete, reichte der Arzneimittelgroßhändler Smith Drug aus South Carolina eine Sammelklage in New York ein. Die Kläger werfen dem Konzern vor, Patente missbraucht zu haben, um ein Monopol auf das Medikament zu sichern. Nach Angaben der Kläger setzte Novo auf ein sogenanntes Pay-for-Delay-Modell. Dabei soll der Konzern einen Generikahersteller dafür bezahlt haben, den Markteintritt günstiger Nachahmerprodukte zu verzögern.

Deal mit Teva im Fokus

Konkret geht es um eine Vereinbarung mit Teva Pharmaceutical aus dem Jahr 2019. Damals beendeten beide Unternehmen einen Patentstreit. Laut der Klageschrift zahlte Novo, um den Start des Generikums hinauszuschieben. Ohne diese Vereinbarung hätte ein günstigeres Victoza-Produkt bereits im Jahr 2023 auf den Markt kommen können, so die Kläger. Tatsächlich brachte Teva das erste Generikum erst im Jahr 2024 heraus. Teva ist nicht Beklagter in dem Verfahren.

Milliardenumsatz als Streitpunkt

Victoza erhielt die Zulassung der US-Gesundheitsbehörde im Jahr 2010 und war Novos erstes Blockbuster-Medikament aus der Wirkstoffklasse der GLP-1-Präparate. Die Klage beziffert den Umsatz in den Vereinigten Staaten im Jahr 2018 auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar. Danach seien die Erlöse zurückgegangen. Inzwischen treibt vor allem das Nachfolgeprodukt Ozempic den Konzernwert. Es machte Novo zum wertvollsten Unternehmen Europas.

Reaktionen bleiben aus

Auf Anfrage von Reuters wollten sich weder Novo Nordisk noch Smith Drug oder Teva zu den Vorwürfen äußern. Smith Drug fordert Schadenersatz in nicht genannter Höhe für eine Gruppe von Käufern von Victoza. Das Gericht muss nun klären, ob die Patentstrategie gegen Wettbewerbsrecht verstieß und ob Kunden zu hohe Preise zahlten.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion