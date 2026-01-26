Chelsea holt BVB-Verteidiger Anselmino zurück
- Aarón Anselmino verlässt Dortmund nach sechs Monaten.
- Chelsea aktiviert Rückkehrklausel für Abwehrspieler.
- Anselmino spielte nur sechs Liga-Spiele für BVB.
DORTMUND (dpa-AFX) - Nach nur sechs Monaten verlässt Abwehrspieler Aarón Anselmino Borussia Dortmund und kehrt zum FC Chelsea zurück. Der englische Premier-League-Club hat eine entsprechende Klausel aktiviert, sodass der nur ausgeliehene 20 Jahre alte Argentinier vorzeitig nach London zurückkehrt. Dies bestätigte der Fußball-Bundesligist am Montag.
Der BVB hatte den Innenverteidiger erst im Sommer eigentlich bis zum 30. Juni 2026 ausgeliehen. Anselmino sollte die Personalsorgen in der Abwehr beheben und überzeugte auch - wenn er spielte. Denn aufgrund von Verletzungen fiel der Abwehrspieler immer wieder mal aus und gab erst am Samstag beim 3:0-Sieg bei Union Berlin sein Comeback. Insgesamt absolvierte er sechs Liga-Spiele für den BVB und erzielte dabei ein Tor.
Nun muss Dortmund den Spieler eine Woche vor dem Ende des Transferfenster überraschend vorzeitig wieder abgeben. Chelsea hat verletzungsbedingt selbst Personalprobleme in der Abwehr./kam/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 3,29 auf Tradegate (26. Januar 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 363,76 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,75 %/+51,75 % bedeutet.
