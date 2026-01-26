Chelsea holt BVB-Verteidiger Anselmino zurück

Nun muss Dortmund den Spieler eine Woche vor dem Ende des Transferfenster überraschend vorzeitig wieder abgeben. Chelsea hat verletzungsbedingt selbst Personalprobleme in der Abwehr./kam/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 3,29 auf Tradegate (26. Januar 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,72 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 363,76 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,75 %/+51,75 % bedeutet.