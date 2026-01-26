Goldpreis im Höhenflug +2,13 % auf 5.090,57 USD

Mit einem Plus vonklettert der Goldpreis auf 5.090,57. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.920,50USD. Heute notiert Gold bei 5.090,57USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.650,65USD wert – ein Zuwachs von +165,06 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Technische Analysen deuten auf einen Rückgang auf etwa 5505 USD hin, während geopolitische Spannungen und die Schuldenkrise das Vertrauen in Gold stärken. Die Angst vor Massenverkäufen amerikanischer Staatsanleihen wird als Grund für den Anstieg genannt. Insgesamt herrscht eine Skepsis über kurzfristige Entwicklungen, aber Optimismus für langfristige Preissteigerungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.