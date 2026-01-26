DAS sind die Short-Ideen von JPMorgan

In einer Mitteilung an Kunden am Freitag befragte JPMorgan seine Top-US-Aktienanalysten, um ihre stärksten Überzeugungen für strukturelle und taktische Short-Positionen für das erste Quartal zu ermitteln. Die folgende Tabelle zeigt einige der Aktien aus JPMorgans Liste.

Das vergangene Jahr war trotz eines makroökonomischen Umfelds, das vor allem durch steigende Volatilität, eskalierende globale Spannungen und einer Phase von Zinssenkungen der US-Notenbank geprägt war, ein starkes Jahr für Aktienrenditen. Auch 2026 legten die Aktienmärkte bereits kräftig zu, trotz der zuletzt wieder aufflammenden Zollspannungen.

Ein Name auf der Liste war die Dating-App Bumble, die Analyst Cory Carpenter derzeit auf Underweight eingestuft hat. Die Aktien fielen im vergangenen Jahr um 52 Prozent.

"Das Nutzerengagement bei Bumble bleibt unter Druck, und das Unternehmen sieht sich sowohl strukturellen als auch unternehmensspezifischen Herausforderungen gegenüber. Wir erwarten für 2026 einen Umsatzrückgang im zweistelligen Prozentbereich und eine Margenkompression", schreibt der Analyst.

Wall Street ist insgesamt neutral zu Bumble: 15 Analysten sehen die Aktie als Hold, nur ein Analyst gibt eine Kaufempfehlung, während zwei ein Underperform-Rating vergeben.

Die Technologie-Aktie Fortinet, ebenfalls auf Underweight gesetzt, ist ein weiterer Name auf der Liste von JPMorgan. Der Anbieter von Cybersicherheitslösungen fiel im vergangenen Jahr um 16 Prozent.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

"Wir haben Fortinet vor den Feiertagen auf Underweight herabgestuft, da wir glauben, dass das Unternehmen im Vergleich zu Wettbewerbern, die während der Konsolidierung der Branche besser als Plattformen wahrgenommen werden, im Nachteil ist", schreibt Analyst Brian Essex.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,79 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer