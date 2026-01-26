    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBumble Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Bumble Registered (A)

    DAS sind die Short-Ideen von JPMorgan

    Während Anleger nach der starken Rallye an den US-Aktienmärkten gut ins Jahr 2026 starten, werden einige Wall-Street-Analysten vorsichtiger bei Bereichen des Marktes, die sie als anfällig einschätzen.

    Foto: Peter Morgan/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    Das vergangene Jahr war trotz eines makroökonomischen Umfelds, das vor allem durch steigende Volatilität, eskalierende globale Spannungen und einer Phase von Zinssenkungen der US-Notenbank geprägt war, ein starkes Jahr für Aktienrenditen. Auch 2026 legten die Aktienmärkte bereits kräftig zu, trotz der zuletzt wieder aufflammenden Zollspannungen.

    In einer Mitteilung an Kunden am Freitag befragte JPMorgan seine Top-US-Aktienanalysten, um ihre stärksten Überzeugungen für strukturelle und taktische Short-Positionen für das erste Quartal zu ermitteln. Die folgende Tabelle zeigt einige der Aktien aus JPMorgans Liste.

    Ein Name auf der Liste war die Dating-App Bumble, die Analyst Cory Carpenter derzeit auf Underweight eingestuft hat. Die Aktien fielen im vergangenen Jahr um 52  Prozent.

    Bumble Registered (A)

    +1,98 %
    +1,69 %
    +1,69 %
    -39,43 %
    -52,12 %
    -85,53 %
    -94,87 %
    ISIN:US12047B1052WKN:A2QMTA

    "Das Nutzerengagement bei Bumble bleibt unter Druck, und das Unternehmen sieht sich sowohl strukturellen als auch unternehmensspezifischen Herausforderungen gegenüber. Wir erwarten für 2026 einen Umsatzrückgang im zweistelligen Prozentbereich und eine Margenkompression", schreibt der Analyst.

    Wall Street ist insgesamt neutral zu Bumble: 15 Analysten sehen die Aktie als Hold, nur ein Analyst gibt eine Kaufempfehlung, während zwei ein Underperform-Rating vergeben.

    Fortinet

    +5,15 %
    +8,18 %
    +0,58 %
    -4,60 %
    -15,77 %
    +59,79 %
    +168,82 %
    +1.400,37 %
    +4.813,91 %
    ISIN:US34959E1091WKN:A0YEFE

    Die Technologie-Aktie Fortinet, ebenfalls auf Underweight gesetzt, ist ein weiterer Name auf der Liste von JPMorgan. Der Anbieter von Cybersicherheitslösungen fiel im vergangenen Jahr um 16  Prozent.

    "Wir haben Fortinet vor den Feiertagen auf Underweight herabgestuft, da wir glauben, dass das Unternehmen im Vergleich zu Wettbewerbern, die während der Konsolidierung der Branche besser als Plattformen wahrgenommen werden, im Nachteil ist", schreibt Analyst Brian Essex. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Krischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
