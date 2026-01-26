Auf der Liste
DAS sind die Short-Ideen von JPMorgan
Während Anleger nach der starken Rallye an den US-Aktienmärkten gut ins Jahr 2026 starten, werden einige Wall-Street-Analysten vorsichtiger bei Bereichen des Marktes, die sie als anfällig einschätzen.
- Anleger vorsichtig nach Rallye an US-Märkten 2026.
- JPMorgan nennt schwache Aktien wie Bumble und Fortinet.
- Analysten erwarten Umsatzrückgang und Margenkompression.
Das vergangene Jahr war trotz eines makroökonomischen Umfelds, das vor allem durch steigende Volatilität, eskalierende globale Spannungen und einer Phase von Zinssenkungen der US-Notenbank geprägt war, ein starkes Jahr für Aktienrenditen. Auch 2026 legten die Aktienmärkte bereits kräftig zu, trotz der zuletzt wieder aufflammenden Zollspannungen.
In einer Mitteilung an Kunden am Freitag befragte JPMorgan seine Top-US-Aktienanalysten, um ihre stärksten Überzeugungen für strukturelle und taktische Short-Positionen für das erste Quartal zu ermitteln. Die folgende Tabelle zeigt einige der Aktien aus JPMorgans Liste.
Ein Name auf der Liste war die Dating-App Bumble, die Analyst Cory Carpenter derzeit auf Underweight eingestuft hat. Die Aktien fielen im vergangenen Jahr um 52 Prozent.
"Das Nutzerengagement bei Bumble bleibt unter Druck, und das Unternehmen sieht sich sowohl strukturellen als auch unternehmensspezifischen Herausforderungen gegenüber. Wir erwarten für 2026 einen Umsatzrückgang im zweistelligen Prozentbereich und eine Margenkompression", schreibt der Analyst.
Wall Street ist insgesamt neutral zu Bumble: 15 Analysten sehen die Aktie als Hold, nur ein Analyst gibt eine Kaufempfehlung, während zwei ein Underperform-Rating vergeben.
Die Technologie-Aktie Fortinet, ebenfalls auf Underweight gesetzt, ist ein weiterer Name auf der Liste von JPMorgan. Der Anbieter von Cybersicherheitslösungen fiel im vergangenen Jahr um 16 Prozent.
"Wir haben Fortinet vor den Feiertagen auf Underweight herabgestuft, da wir glauben, dass das Unternehmen im Vergleich zu Wettbewerbern, die während der Konsolidierung der Branche besser als Plattformen wahrgenommen werden, im Nachteil ist", schreibt Analyst Brian Essex.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion